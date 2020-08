Cinco dos oito pré-candidatos a prefeito marcam data de convenção

Mais da metade dos partidos dos pré-candidatos a prefeito de Suzano já definiu uma data para a realização da convenção, que vai confirmar as candidaturas para as eleições na cidade.

Até o momento, Democratas (DEM), Partido Comunista do Brasil (PCdoB), Partido Social Liberal (PSL), Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) e Partido dos Trabalhadores (PT) definiram datas. Todas estão previstas para ocorrer entre os dias 31 de agosto e 12 de setembro.

O PCdoB será o primeiro a realizar sua convenção, prevista para ocorrer remotamente no dia 31 de agosto. A informação foi confirmada pelo professor Rodrigo Assis, que será o candidato a prefeito pelo partido.

Em seguida, ocorrerá a convenção do PSL, no dia 5 de setembro - o primeiro sábado do mês. Israel Lacerda deve ser o candidato, como o próprio afirmou ao DS. O partido é o mesmo que Jair Bolsonaro integrou ao ser eleito presidente.

No mesmo dia, DEM e PT também definirão seus candidatos. Jorginho Romanos, do primeiro, e Derli Dourado, do segundo, devem mesmo ser os nomes escolhidos para a disputa do Executivo nas respectivas convenções, conforme ambos confirmaram ao DS.

A do PSOL será no sábado seguinte, dia 12. O presidente do partido em Suzano, Leonardo Ferreira, disse que o professor Fábio Torres disputará o pleito pelo partido.

O período para realização de convenções, segundo o Tribunal Regional Eleitoral (TRE), será entre os dias 31 de agosto e 16 de setembro. Elas ocorrem para que seja feita a escolha de candidatos e coligações.

O TRE diz que as convenções podem ser realizadas de forma virtual, mas alguns partidos ainda têm dúvidas de como as farão - presencial ou remota - levando em conta a pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Incertos

Outros três partidos ainda não definiram uma data. O Partido Liberal (PL) informou, em nota, que membros da Executiva Municipal estão organizando o dia, que será anunciado em breve. Esse é o partido do atual prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, que será candidato a reeleição.

Em nota, o Avante informou que ainda estuda a situação, para saber se fará a convenção online ou presencial. Ainda não há uma data definida. O partido confirmará a candidatura de Lisandro Frederico, que atualmente é vereador da cidade.

O DS também conversou com a pré-candidata Lilian Diniz, do Partido Verde (PV), que disse que o partido fará um chamamento aos filiados e que está elaborando um calendário ainda. “Achava que seria em agosto, mas mudou o calendário”, declarou.