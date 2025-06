Cinco escorpiões são encontrados em casas da Cidade Edson, em Suzano

Os moradores da Cidade Edson, em Suzano, relataram encontros inesperados com pelo menos cinco escorpiões-amarelos. A suspeita é de que os animais estejam se alojando nos bueiros de um quadrilátero de terrenos baldios localizados nas proximidades das casas. A equipe da Zoonoses foi acionada, mas por se tratar de uma propriedade privada, não pôde realizar a ação necessária. Os donos dos terrenos já foram notificados para realizar a capinação, limpeza e reparos no contrapiso, enquanto os moradores aguardam novidades.

Um dos moradores, Cláudio Rodrigues, está na região há 38 anos e contou que essa situação já tinha acontecido antes, três meses atrás. "A equipe da Zoonoses veio na época, liguei também para a Ouvidoria, mas nada foi feito. No início desta semana, vieram de novo e foi a mesma situação. O pessoal da Zoonoses esteve aqui, como da outra vez, levaram os escorpiões, mas não disseram nada sobre as providências que seriam tomadas", relatou.

Segundo ele, os escorpiões chegaram a aparecer nos brinquedos das crianças da vizinhança. "Na minha opinião, eu sei que tem burocracia em tudo, mas nesses casos de perigo, deveriam agir mais rápido: apagar o incêndio primeiro e depois correr atrás dos responsáveis", disse. Ele também destacou a preocupação constante com a área: "Não é de hoje que temos problemas com esse local. Já que o pessoal da Zoonoses esteve aqui, deveriam ter verificado e solucionado o problema na hora".

O DS entrou em contato com a Secretaria de Saúde, que informou que a Divisão de Controle de Zoonoses está sempre à disposição da população e realiza monitoramento constante em toda a cidade. A orientação para casos de aparecimento de animais peçonhentos é comunicar diretamente o setor pelo telefone (11) 4610-8767, para que as medidas cabíveis possam ser tomadas. Também é possível fazer denúncias pela Ouvidoria Municipal no número 0800-774-2007 ou pelo e-mail ouvidoria@suzano.sp.gov.br, especialmente se o proprietário do terreno for negligente.

Outras recomendações incluem a instalação de barreiras físicas, manter a casa limpa e evitar o acúmulo de entulhos e materiais inservíveis, para dificultar a entrada dos escorpiões. Em caso de picada, é essencial procurar imediatamente a unidade de saúde mais próxima. Na região, os hospitais de referência para aplicação do soro antiescorpiônico