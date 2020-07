Cinco linhas da EMTU, que passam por Suzano, terão itinerários alterados para diminuir tempo de viagem

A partir deste sábado (18), cinco linhas intermunicipais gerenciadas pela EMTU mudarão seus itinerários no centro de Suzano para diminuir o tempo de viagem dos passageiros em até 15 minutos. Essa medida visa melhorar a operação principalmente nos horários de maior movimento na parte da tarde. A estimativa é que a alteração beneficie 15 mil passageiros por dia, aproximadamente.

A partir do centro de Suzano, os ônibus vão atravessar o novo Viaduto Leon Feffer para acessar a Avenida Jorge Bey Maluf. A linha 273 fará esse trajeto no sentido Arujá. Os serviços 332 e 405 em direção a Itaquaquecetuba e as linhas 367 e 372 quando estiverem a caminho de Mogi das Cruzes.

Denominação das linhas:

273 Suzano (Centro)/ Arujá (Parque Rodrigo Barreto)

332 Itaquaquecetuba (Jardim Adriane)/ Suzano (Vila Sol Nascente)

367 Suzano (Jardim Vitória)/ Mogi das Cruzes (Condomínio Aruã)

372 Suzano (Jardim Colorado)/ Mogi das Cruzes (Jardim Piatã)

405 Suzano (Centro)/ Itaquaquecetuba (Rancho Grande)