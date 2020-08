As cinco maiores cidades do Alto Tietê somam 352 áreas de risco para escorregamentos, solapamentos de margens fluviais (erosão), e inundações. Desse número, 290 áreas apresentam risco moderado a alto. É o que aponta o Mapeamento de Riscos de Movimentos de Massa e Inundações realizado pelo Instituto Geológico, órgão ligado à Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente (SIMA) do Estado de São Paulo.

O levantamento realizado pelo DS leva em consideração as cinco cidades mais populosas na região (Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá e Suzano). Entre esses municípios, Suzano é a que apresenta maior número de áreas de risco moderado a muito alto. De 93 áreas levantadas no relatório, 84 estão enquadradas nos maiores índices de risco, o que equivale a 90,3% da área pesquisada.

Itaquaquecetuba surge logo em seguida. Das 94 áreas levantadas no mapeamento, 84 estão enquadradas em risco médio a muito alto, o que corresponde a 89,3% da área pesquisada. Ferraz de Vasconcelos aparece em terceiro. Das 34 áreas, 28 estão entre as de risco médio a muito alto, o equivalente a 82,3% do número total.

Mogi das Cruzes fica em quarto na região, com 74 das 98 áreas de risco nos índices mais altos, com 74,5% da área do mapeamento. Por último, Poá aparece com 60,6% da área pesquisada em risco moderado a muito alto, 20 das 33 utilizadas no mapeamento.

Número de moradias

O levantamento também traz dados sobre o número de moradias localizadas em regiões propensas a um dos desastres naturais citados. Em relação aos escorregamentos de terra, Itaquá é a cidade com mais moradias em locais de risco médio a muito alto, com 9.382 imóveis, seguido de Mogi (4.883), Suzano (4.424), Ferraz (4.275) e Poá (1.232).

Itaquá também aparece em primeiro em relação ao número de moradias em locais propícios (de médio a grau muito alto) ao solapamento de margens fluviais, com 2.175 moradias, seguido por Suzano (1.147), Ferraz (1.010), Mogi (557) e Poá (191).

O mesmo se repete quanto ao número de moradias com risco médio a muito alto para inundações. A lista começa com Itaquá (9.376), Suzano (7.530), Mogi (6.505), Ferraz (1.937) e termina com Poá (1.170). No total, as cinco cidades somam 55.794 moradias em áreas de risco.

O Mapeamento

Os levantamentos realizados pela Sima foram feitos a partir de uma abordagem multiescalar, ou seja, incluindo mapeamentos e cartografia de risco em escala regional ou semirregional e local, este último realizado em áreas consideradas mais críticas, envolvendo locais urbanos de uso residencial, comercial e de serviços.