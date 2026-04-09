Cinco telefones de advogados foram usados para golpes, alerta presidente

Entre cinco e seis telefones se passaram pelo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Suzano, Fabricio Ciconi Tsutsui, e por outros advogados entre esta quarta e quinta-feira (8 e 9).

O presidente utilizou suas redes sociais, em vídeo, para, além de informar as tentativas de golpe, alertar seus clientes sobre o que é feito ou não pelos advogados e Poder Judiciário.

“Não caia em golpe. Pelo menos cinco, seis telefones tentaram se passar por mim ou por algum colega advogado do escritório. Tenha muita atenção para não cair em golpe”, disse Fabricio.

Ele afirmou que o escritório não entra em contato pedindo pagamento de guias de forma urgente, nem informando audiência urgente, e nem pedindo para clicar em links.

Ele alertou, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) também não entra diretamente em contato com o cliente, assim como o juiz.

“Cuidado com mensagens como ‘urgente’, ‘pague agora’. Não entre nesse tipo de link. Qualquer dúvida, ligue para os nossos telefones oficiais do nosso escritório ou venha pessoalmente”, alertou o presidente.

Golpe do falso advogado

O presidente da OAB de Suzano já esteve no DS Entrevista, ao lado da vice-presidente da entidade, Edjane Maria da Silva, para fazer alertas sobre o golpe do falso advogado, que tem crescido.

“Os golpes têm a característica da sedução do que a pessoa está esperando. É nesse ponto da fragilidade dos clientes que, se valendo de tecnologias, golpista efetua o golpe. Ele seduz o cliente e diz que, para receber o valor que ganhou na causa, é necessário fazer mais um pix. Isso é totalmente irregular na advocacia. Para receber uma indenização, você não tem que pagar nada”, disse Edjane.

A orientação dos advogados, na época, foi de abrir um Boletim de Ocorrência (BO) informando que foi vítima de golpe ou de tentativa.

Caso tenha sido vítima, é necessário entrar em contato com o banco para uma tentativa de contestação da movimentação financeira.

Uma reportagem sobre o tema pode ser lida no portal do Diário de Suzano. A entrevista com os advogados pode ser vista na íntegra no portal, Facebook e YouTube do Diário de Suzano.