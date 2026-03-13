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Jornal Diário de Suzano - 12/03/2026
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Cidades

'Cine Compir' retorna nesta terça-feira com o documentário 'A Jẹun Bó'

Exibição ocorre no Cineteatro Wilma Bentivegna, às 19 horas, e tem entrada livre para todos os públicos; programação de filmes segue até novembro

13 março 2026 - 18h43Por De Suzano
Exibição ocorre no Cineteatro Wilma BentivegnaExibição ocorre no Cineteatro Wilma Bentivegna - (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano)

O Conselho Municipal de Promoção à Igualdade Racial (Compir), órgão vinculado à Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, com apoio do Polo de Música e Audiovisual Paulo José, leva às telas do Cineteatro Wilma Bentivegna (rua Paraná, 70 – Jardim Paulista) o retorno do projeto “Cine Compir”. As exibições começam nesta terça-feira (17/03), às 19 horas.

A primeira sessão do ano apresenta o documentário “A Jẹun Bó”, dirigido pela jornalista Camila Silva e pelo antropólogo Rodney William. O filme mergulha na culinária do candomblé e explora tradições, festas, rituais e cerimônias de origem africana. A obra é livre para todos os públicos e a diretora estará presente no evento para apresentar e discutir o documentário após a exibição. 

Para Vanessa Fernandes, presidente do Compir, a iniciativa é crucial para estimular trocas sobre questões raciais na cidade. “Essa atividade tem sido muito importante para o fortalecimento do nosso conselho e da discussão sobre as questões raciais. Por meio do cinema e do debate, conseguimos promover reflexão, diálogo e formação sobre racismo, história e direitos da população negra, em busca de uma sociedade mais igual e justa”, declarou a presidente.

A programação segue até novembro, sempre às 19 horas, na terceira terça-feira de cada mês, com títulos de diversos gêneros que convidam os suzanenses a conhecer novas culturas, refletir sobre o passado e pensar no que desejam para o futuro (veja programação abaixo). Para o secretário de Assistência e Desenvolvimento Social, Geraldo Garippo, a iniciativa democratiza o acesso a obras de grande importância para alcançar o objetivo da igualdade racial. “Temos o compromisso de demonstrar à população os desafios que muitos precisam enfrentar no dia a dia. Em muitos casos, podemos não ver o que se passa com o outro e evidenciar essas situações ao público, por meio de um filme ou documentário, contribui para uma sociedade mais justa e acolhedora”.

O projeto ainda conta com parcerias com escolas públicas da região para levar o conteúdo educativo aos alunos dos ensinos fundamental e médio, além da Educação de Jovens e Adultos (EJA), mas todas as sessões têm as portas abertas ao público. Não é necessário retirar ingressos para o evento, que é gratuito. O Cineteatro tem capacidade para até cem pessoas.

“O Compir cumpre um papel essencial na valorização e celebração da diversidade cultural em Suzano, buscando acessibilidade e respeito a todos. A parceria com o Polo Paulo José vem garantindo que a população tenha contato com obras que fortalecem a valorização racial, participe de debates enriquecedores e aprenda sobre diversidade enquanto encontram lazer”, afirmou o prefeito Pedro Ishi.

O “Cine Compir” nasceu da parceria entre o Cineteatro Wilma Bentivegna e o conselho. O objetivo é trazer a pauta racial para os holofotes por meio de exibições de obras documentais e narrativas que abordam o tema com consciência e sensibilidade. Além disso, após as exibições, debates e apresentações convidam os espectadores a refletir sobre as problemáticas demonstradas.

Programação

Data: 21 de abril

Filme: O Brasil antes de 1500: A História que Você Nunca Aprendeu (2005)

Livre - Conteúdo Cultural e Histórico

 

Data: 19 de maio

Filme: Afro: Da Origem aos Destinos (2024)

Livre - Conteúdo Cultural e Histórico

 

Data: 16 de junho

Filme: Dudu e o Lápis Cor da Pele (2018)

Livre - Conteúdo Cultural

 

Data: 21 de julho

Filme: Do Meu Lado (2019)

Livre - Conteúdo Cultural, Ficção

 

Data: 18 de agosto

Filme: O Xadrez das Cores (2020)

Livre - Conteúdo Cultural, Ficção

 

Data: 15 de setembro

Filme: Aperto (2022)

Livre - Conteúdo Cultural, Ficção

 

Data: 20 de outubro

Filme: Celebrando a História Negra e os Contadores de Histórias - O Mundo de Karma (2023)

Livre - Conteúdo Cultural, Animação

 

Data: 17 de novembro

Filme: Oliveira Silva - O Poeta da Consciência Negra (2024)

Livre - Conteúdo Cultural, Biografia

 

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