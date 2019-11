Cineatro Wilma Bentivegna exibe em novembro 'Rei Leão', 'Bastardos Inglórios' e 'Whiplash - Em Busca da Perfeição'

Para quem é fã da magia de "Rei Leão", o humor ácido dos filmes do diretor Quentin Tarantino parece bruto demais. Já para aqueles que não dispensam o pandemônio de "Bastardos Inglórios", o encanto do mundo cinematográfico de Walt Disney pode passar despercebido. Felizmente, em novembro, o Cineteatro Wilma Bentivegna promete agradar a todos os tipos de públicos, com até 15 opções de obras dos mais diversos gêneros.

Como de costume, as exibições ocorrerão em sessões gratuitas às quartas e quintas-feiras, em três horários: 9h30, 14h30 e 19 horas, e aos sábados, às 15h30.

Estreando as sessões diurnas neste mês, a diversão é por conta das aclamadas animações "Pets 2" e "Rei Leão", que serão exibidas, respectivamente, nesta e na próxima quarta-feira (6 e 13/11) e nos dias 7 e 14 de novembro (quintas-feiras).

Já no sábado (9), o premiado drama "Whiplash - Em Busca da Perfeição" deve atrair não só os simpatizantes do gênero como também os amantes de música ao narrar a história de um jovem baterista que sonha em ser uma lenda do jazz. No final de semana seguinte (16/11), um dos maiores vilões de todos os tempos fará uma visita ao espaço na pré-sequência do sucesso "Hannibal", "Dragão Vermelho". Os fãs de quadrinhos também têm compromisso marcado no Cineteatro nos próximos dias. Isso porque Peter Parker vai invadir a telona nos dias 20 e 27 (quartas-feiras) em "Homem-Aranha: Longe de Casa". Já nas quintas-feiras de 21 e 28 de novembro, a nostalgia não faltará na exibição de "Toy Story 4".

Por fim, no último sábado do mês (30/11), as mamães e bebês poderão se deliciar com as aventuras de "Matilda" na sessão especial "Cine Maternal", quando o ambiente do Cineteatro é adaptado justamente para acolher esse público.

Sessões noturnas

Os suzanenses que se interessam por cinema independente ou tramas com temáticas fortes poderão se satisfazer com um catálogo de filmes efervescentes nas sessões noturnas do Cine Clube, que ocorrem sempre às 19 horas de quartas e quintas-feiras.

Para começar, o thriller "O Silêncio do Céu" traz à tona a violência contra mulher, em exibição única nesta quarta-feira (06/11). Enquanto na quinta-feira (07/11), o projeto "Curta Suzano na Tela" volta para apresentar três curtas-metragens, são elas: "Clausula", "Singulto" e "Os Outros". Musicais também fazem parte da programação, uma vez que o romance "Sinfonia da Necrópole" será exibido em 13 de novembro (quarta-feira). Já os fãs de Quentin Tarantino poderão prestigiar o diretor americano em "Bastardos Inglórios" no dia seguinte (14/11).

Para o encanto da criançada, a animação japonesa "A Viagem de Chihiro" chega ao espaço no dia 21 (quinta-feira). Por fim, o terror brasileiro "Quando Eu Era Vivo" e o premiado "Infiltrado na Klan" encerram as sessões noturnas, respectivamente, em 27 (quarta-feira) e 28 (quinta-feira) de novembro.

O Cineteatro Wilma Bentivegna fica localizado no número 70 da rua Paraná, no centro da cidade, sob gestão da Secretaria de Cultura de Suzano. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4747-4180.