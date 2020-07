Cinemas de Suzano e Itaquá devem reabrir em agosto

Os cinemas do Suzano Shopping e do Itaquá Garden Shopping podem reabrir em agosto. Para isso, as cidades e a região do Alto Tietê deverão permanecer por mais duas semanas na fase amarela do Plano São Paulo de flexibilização.

Segundo o Suzano Shopping, os preparativos para a reabertura do cinema estão em fase de planejamento. A região alcançou a segunda semana seguida na terceira fase do Plano São Paulo e é necessário que ela fique por quatro semanas nesta situação, sem que regrida para as fases laranja ou vermelha.

Caso a região siga na fase amarela, o prazo de reabertura do cinema do Suzano Shopping coincide com o mês de agosto, o mesmo previsto pelo Itaquá Garden Shopping para reabertura das salas da unidade.

A Cinépolis, que opera as salas do shopping de Itaquá, está aguardando um decreto municipal para retomar as atividades. Em nota, o Garden informou que a administradora já estuda medidas necessárias para adaptações de infraestrutura, a fim e garantir “o máximo de cuidado” nos atendimentos.

Ainda de acordo com o Garden, a reabertura em agosto só ocorrerá após liberação de um decreto da Prefeitura de Itaquá. A cidade vive a expectativa de passar para a fase verde do plano de retomada.

Inicialmente, a reabertura de cinemas só aconteceria na fase azul, a quinta do plano. Só que no último dia 3, o governador João Doria (PSDB) antecipou a reabertura de cinemas, museus, teatros, bibliotecas, galerias, centros culturais e a realização de eventos culturais, espetáculos e convenções já na fase amarela (onde se encontra o Alto Tietê), desde que a região esteja nesta fase por, pelo menos, quatro semanas.

Movimento

Reaberto (sem cinema) desde o início da terceira semana de junho, o Itaquá Garden Shopping teve um aumento de 10% no fluxo de pessoas em julho, no comparativo com o mês passado.

A média atual de clientes é de quatro mil pessoas por dia entre segunda e sexta-feira na unidade, enquanto aos finais de semana, a quantidade aumenta para seis mil por dia.

De acordo com a assessoria do shopping, mesmo com o aumento durante as semanas que sucederam a reabertura do local, a quantidade de clientes é muito abaixo do normal. No comparativo com o mesmo período do ano passado, a redução no fluxo de pessoas e veículos no Garden foi de 40%.

Já o Suzano Shopping informou que está funcionando com até 40% da capacidade, seguindo decreto municipal. A quantidade de clientes tem variado bastante, mas sempre dentro do permitido.