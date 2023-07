Cineteatro define programação de julho

A Secretaria de Cultura de Suzano definiu a nova programação de filmes que serão exibidos neste mês no Cineteatro Wilma Bentivegna (rua Paraná, 70 - Centro). As sessões do novo cronograma começam nesta quarta-feira (05/07) e podem ser conferidas gratuitamente pela população.

O planejamento tem início às 14 horas com a exibição da mostra “Corações Jovens” e o filme australiano “O Sonho de Greta”, que traz à tona a história de Greta Driscoll, uma garota de 15 anos com diversas questões de adolescência para resolver. Mais tarde, às 19 horas, será a vez da exibição da mostra “Vidas Extraordinárias” e o filme “Triunfo”, um documentário brasileiro que apresenta a trajetória do músico Nelson Triunfo sob a forma de um programa de rádio apresentado pelo rapper, compositor, produtor e apresentador, Thaíde.

O cineclube “Saci Club”, será apresentado na terça-feira (11/07), às 19 horas, com a proposta de um encontro entre produtores de cinema e cinéfilos para debater filmes realizados à margem das grandes indústrias e, posteriormente, investigar a criação destas obras para enriquecer as produções locais. No dia seguinte, às 14 horas, é a vez da exibição da mostra “Corações Jovens” e o filme “Meu Filho é um Craque".