Cineteatro define programação em homenagem ao Dia dos Pais

Pensando no Dia dos Pais, que neste ano será celebrado no dia 13, a Secretaria de Cultura de Suzano definiu a programação de filmes que serão exibidos em agosto no Cineteatro Wilma Bentivegna (rua Paraná, 70 - Centro). O cronograma, que aborda a temática “Paternidade”, começa nesta terça-feira (01/08), às 19 horas, com a realização do cineclube “Saci Club” momento em que produtores de cinema e cinéfilos se reúnem para debater filmes produzidos à margem das grandes indústrias e, posteriormente, investigar a criação destas obras para enriquecer as produções locais. Toda a programação do mês poderá ser conferida gratuitamente pela população.

O planejamento segue na quarta-feira (02/08), às 14h30, que trará o filme infantil “Rei Leão”, de 1994. Mais tarde, às 19 horas, será a vez da exibição de “Hamaca Paraguaya”, uma produção que conta a história do casal de camponeses Cândida e Ramón, no ano de 1935, que aguarda o retorno do filho enviado à guerra, além de esperar por dias melhores no campo. No dia seguinte, às 14 horas, será a vez da clássica animação “As Aventuras de Pinóquio” entrar em cena. O dia fecha com a apresentação de “Guaraní”, também de produção paraguaia, que detalha a história de Atílio e sua neta Iara na busca por perpetuar sua cultura. Ambos os filmes do país vizinho têm o apoio do Museu da Imagem e do Som (MIS).

A mostra “Paternidade” também acontecerá em outros momentos. O primeiro será no dia 16, com uma sessão vespertina, às 14h30, com a exibição de “Pateta: O Filme” e outra no período noturno, às 19 horas, com a reexibição de “Hamaca Paraguaya”. Já no dia 23, às 14h30, “Procurando Nemo” ganha a tela. Mais tarde, às 19 horas, “Guaraní” volta à programação.

O cronograma termina no dia 30, às 14h30, com uma aventura cheia de diversão para as crianças suzanenses com o longa “Meu Malvado Favorito”. Por sua vez, às 19 horas, será a vez da atração “Capitão Fantástico” divertir e ensinar.

O “Saci Club” voltará a ser apresentado na terça-feira da semana seguinte (08/08), às 19 horas, e ainda ocorrerá em outras três oportunidades, nos dias 15, 22 e 29 de agosto, sendo que todos os encontros estão marcados para as 19 horas.

De acordo com o secretário municipal de Cultura, o vice-prefeito Walmir Pinto, a programação foi pensada na relação entre pais e filhos e como ela pode ser vista por meio da sétima arte. “Para este mês buscamos escolher filmes que tenham uma marca paternal forte, é uma maneira de homenagear os pais suzanenses. Tenho certeza que serão momentos de muito aprendizado acerca do respeito, consideração e valores familiares. Convido todos a assistirem”, afirmou o titular da pasta.