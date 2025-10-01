Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Cineteatro exibirá filmes nacionais pelo projeto 'Pontos MIS'

Sessões gratuitas vão ocorrer sempre às 19 horas; interessados em assistir a programação devem chegar um pouco antes do horário previsto

01 outubro 2025 - 08h00Por de Suzano
Cineteatro exibirá filmes nacionais pelo projeto 'Pontos MIS'Cineteatro exibirá filmes nacionais pelo projeto 'Pontos MIS' - (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano)

O Cineteatro Wilma Bentivegna (rua Paraná, 70 – Centro) recebe, a partir desta quarta-feira (01/10), mais um mês de exibições de filmes do projeto “Pontos MIS”. A iniciativa, com apoio do Polo de Música e Audiovisual Paulo José, será realizada nos dias 1º, 8, 15 e 22 de outubro, sempre às 19 horas, com produções brasileiras. Para participar, basta chegar ao local com alguns minutos de antecedência para garantir um lugar. O espaço abriga cerca de cem pessoas.

A primeira sessão traz o filme “Propriedade” (2023), que acompanha Tereza, vivida por Malu Galli, em sua tentativa de recuperação ao se refugiar em uma fazenda, onde acaba envolvida em uma verdadeira batalha pelo controle do lugar. O longa é indicado para maiores de 16 anos.

Na quarta-feira seguinte será exibida a comédia “Saneamento Básico” (2007), com Fernanda Torres e Wagner Moura. O filme conta a história dos moradores de uma pequena vila da serra gaúcha que, sem verba para construir uma fossa, encontram um recurso destinado à produção de um vídeo e acabam transformando essa situação em um longa sobre a própria obra, gerando momentos divertidos e inesperados. 

No mesmo dia, o documentário “Ilha das Flores” (1989) apresenta, de forma crítica e didática, o funcionamento do sistema capitalista e as desigualdades que ele impõe, sobretudo às pessoas mais pobres. Ambas as sessões têm classificação livre.

No dia 15 será exibido “Kasa Branca” (2025), que acompanha a trajetória de Dé, Adrianim e Martins, três adolescentes pretos das favelas do Rio de Janeiro em uma história baseada em fatos reais. Para encerrar a programação, no dia 22, o público poderá assistir “O Melhor Amigo” (2025), que acompanha a viagem de um jovem arquiteto a uma praia cearense após uma briga com o namorado. Lá, ele reencontra um amor do passado, trazendo à tona lembranças e sentimentos adormecidos.

Segundo o prefeito Pedro Ishi, as iniciativas realizadas no Cineteatro, como filmes e oficinas, são essenciais para ampliar o acesso da população à cultura. “Com a programação oferecida, os munícipes têm a oportunidade de vivenciar uma diversidade cultural com produções brasileiras que exploram diferentes temas e linguagens. Espero que todos possam aproveitar a programação deste mês”, disse.

