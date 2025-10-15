Cineteatro recebe apresentações por meio do projeto 'Quinta da Música'

O Cineteatro Wilma Bentivegna (rua Paraná, 70 – Centro) recebe nesta quinta-feira (16/10), a partir das 18h30, mais uma edição do projeto “Quinta da Música”. A iniciativa é promovida pelo Polo de Música e Áudio Visual Paulo José em parceria com o Instituto Se Liga e a Associação Paulista dos Empreendedores do Circuito das Compras (Apecc) com o ponto de cultura pela lei federal 195 de 8 de julho de 2022), a Lei Aldir Blanc.

Na ocasião, o público poderá aproveitar a apresentação da banda Mítika Rock, formada por Felipe (baixo), Luciano (guitarra), Amancio (bateria) e Tábata (vocal). O grupo, que se destaca por suas performances enérgicas, se apresenta em diversos municípios do Alto Tietê.

O “Quinta da Música” tem como proposta valorizar a produção musical local, por meio de apresentações gratuitas realizadas todas as quintas-feiras no Cineteatro. Além disso, a iniciativa busca incentivar encontros artísticos e oferecer ao público momentos de cultura e diversidade.

Até o fim do ano, o projeto contará com edições temáticas especiais. Em novembro, a programação inclui apresentações nos dias 6, 13 e 27, e segue em dezembro nos dias 4 e 11. A previsão é de que as atividades ocorram normalmente, mas com um foco especial no dia 18 de dezembro, quando o público poderá acompanhar o encerramento do projeto com o “Sarau Quinta da Música”, que integrará poesia e performances artísticas. Todos os eventos possuem entradas livre e gratuitas.

Para o prefeito Pedro Ishi, a iniciativa é uma excelente forma de reunir os munícipes que apreciam cinema, arte e momentos de convivência, além de fortalecer o incentivo à cultura. “O projeto tem sido uma grande oportunidade para os artistas locais, valorizando o talento da cidade e aproximando o público das produções culturais. É gratificante ver o Cineteatro se consolidando como um espaço de encontro e expressão artística”, finalizou Pedro.

