Cineteatro recebe seminário sobre reforma tributária

O Cineteatro Wilma Bentivegna lotou nesta quinta-feira (09/04) durante a realização de um seminário que mobilizou todo o Alto Tietê em torno das discussões referentes aos impactos da reforma tributária. O secretário municipal de Finanças, Itamar Viana, representou o município no evento, onde destacou a importância de se adaptar às mudanças para manter o desenvolvimento regional em curso.

Suzano foi escolhida para sediar esta que foi a primeira atividade relacionada ao conteúdo promovida pelo Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (Condemat+). Por isso, seu presidente, o prefeito de Arujá, Luís Camargo, esteve presente na ocasião, acompanhado do secretário de Finanças daquele município, Caio Cesar Vieira de Araújo. Também participou o secretário de Fazenda de Poá, Sérgio Ruiz Armiliato.

A iniciativa foi viabilizada por meio da parceria com instituições especializadas na capacitação técnica voltada à gestão pública, como a Fundação Konrad Adenauer e a Oficina Municipal, representada pelo gerente de projetos Eder Brito, que iniciou as discussões que foram conduzidas pelo advogado tributarista Edilson Pereira de Godoy, que falou sobre a projeção da “Reforma Tributária na Perspectiva do Fisco e da Contabilidade”; e pelo cientista social Marcos Rehder Batista, que traçou um paralelo entre “Reforma Tributária e o Desenvolvimento Regional”.

Com os esclarecimentos, os participantes puderam aprimorar conhecimentos sobre definição e os fundamentos do desenvolvimento regional e suas possíveis conexões com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Também foram destacadas as oportunidades e os desafios para os municípios a partir da reforma tributária e os possíveis efeitos dela sobre as desigualdades municipais.

Além disso, foram apresentadas as diferentes visões e responsabilidades envolvidas na relação com o contribuinte, incluindo o papel do fiscal tributário na busca pela ampliação da arrecadação, bem como as preocupações dos governos municipais quanto aos potenciais impactos da reforma, especialmente no risco de perdas de receita caso a implementação não ocorra de forma adequada.

O presidente do Condemat destacou que a integração dos municípios será cada vez mais importante nos próximos anos, para que todos possam discutir em conjunto as questões que interessam a cada cidade. “A reforma tributária veio para fortalecer os consórcios, que devem atuar de maneira eficaz para entender, acompanhar e exigir as compensações que são previstas em lei”, ressaltou Camargo.

Por sua vez, o secretário de Finanças de Suzano afirmou que o município tem um histórico de se adaptar bem às mudanças e está disposto a trabalhar junto às outras cidades para lidar bem com a reforma tributária. “Nossa cidade já teve um viés agrícola, industrial e comercial, e agora se prepara para ser um eixo fundamental do ponto de vista logístico com o Complexo Viário do Alto Tietê que será implantado no Trecho Leste do Rodoanel Mário Covas (SP-21). O desenvolvimento regional a partir de agora também passará pela capacidade de se adequar às mudanças para seguir avançando”, finalizou Viana.

Participação

O público foi composto por servidores das áreas de tributos, finanças e contabilidade, e também das carreiras de fiscalização e gestão tributária nas prefeituras do consórcio, alcançando ainda aqueles que atuam nos setores de desenvolvimento econômico e de turismo, assim como lideranças municipais e regionais que auxiliam direta ou indiretamente na gestão financeira, tributária, de desenvolvimento econômico e turismo dos municípios que compõem o Condemat+.