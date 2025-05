Cineteatro terá exibição de filmes feitos por cineastas da região

A Secretaria de Cultura de Suzano, por meio do Cineteatro Wilma Bentivegna (rua Paraná, 70 – Centro), está promovendo sessões especiais com filmes de produtores regionais. As exibições possuem entradas gratuitas e ocorrerão durante este mês de maio, sempre às 19 horas.

A programação começa nesta quinta-feira (08/05) com duas exibições. A primeira a ser apresentada será “A.mare”. O filme, dirigido por Rodrigo Campos, aborda a história de imigrantes italianos que vieram morar em Mogi das Cruzes durante a ditadura militar. A obra é livre para todos os públicos. Em seguida, “Não Desça as Escadas” é um curta dirigido por Gustavo Cardoso, voltado ao público maior de 12 anos. A exibição retrata a vida de um jovem casal que se muda para uma casa que aparentava ser normal, até o momento que situações estranhas começam a acontecer.

Já no dia seguinte (09/05), “Vermelhão: O skate como ferramenta de transformação e ressignificação do espaço”, é uma produção de Fabrício Figueroa que aborda a memória da Praça Rasma K. de Oliveira, localizada abaixo do viaduto Ryu Mizuno, em Suzano. No filme, os skatistas frequentadores da praça começam a revitalizar o espaço em busca da valorização da cultura do skate. Baseada em fatos, a obra tem indicação livre.

Na outra semana, no dia 17 (sábado), “O Guardião Escarlate” será exibido a todos. A ficção conta a história do lendário herói Bryan O’Hara, que recebe a missão de proteger o planeta Terra das forças do mal. Livre para todos os públicos, “Guardião Escarlate” é dirigido por Edy Art.

Para encerrar a programação, no dia 30 (sexta-feira), “Além de Um Segredo” acompanha a trajetória de um homem dividido entre a vida familiar estável e um novo amor inesperado com outro homem. A obra, dirigida por Fernando Nectoux e escrita por Ramon Jesus, é livre para todos.

Para o secretário José Luiz Spitti, promover sessões como essas são muito importantes. “Apoiar as obras dos produtores da nossa região também é nosso dever. Temos que dar oportunidades para o cinema de Suzano e do Alto Tietê para fortalecer e fomentar a nossa cultura. Por isso, convido todos a prestigiar esse momento tão especial para os nossos cineastas”, evidenciou.