Cineteatro terá exibição mensal de filmes com temática racial a partir desta terça-feira

O Cineteatro Wilma Bentivegna (rua Paraná, 70 - Centro) receberá a partir desta terça-feira (16/08) o “CineCompir”, uma programação especial voltada para exibição de filmes com temática racial. A iniciativa, apoiada pelo Polo de Música e Audiovisual Paulo José, em parceria com o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial de Suzano (Compir), ocorrerá sempre às terças-feiras.

A programação será distribuída em quatro sessões. A primeira ocorre nesta terça, seguida pela exibição do dia 21 de outubro, depois em 18 de novembro e, por fim, em 16 de dezembro. Todas as sessões serão às 19 horas e, para assistir, basta comparecer ao local com antecedência para garantir um lugar.

A primeira exibição será do filme “Medida Provisória” (2022), que é dirigido por Lázaro Ramos. A obra retrata um futuro distópico em que o governo brasileiro decreta a migração forçada de cidadãos negros para a África. A trama acompanha o casal formado por Capitú, interpretado por Taís Araújo, e pelo advogado Antonio, papel de Alfred Enoch. Inspirado na peça “Namíbia, Não!” (2011), também de Lázaro Ramos, o longa-metragem é indicado para maiores de 14 anos e aborda de forma crítica questões raciais e de identidade.

No mês seguinte será a vez do documentário “Som de Preta” (2025).

Em novembro será exibido “Marighella” (2021), drama dirigido por Wagner Moura que retrata a trajetória do líder negro e político Carlos Marighella, interpretado pelo cantor e compositor, Seu Jorge. Vivendo sob a repressão da ditadura militar, ele decide enfrentar o regime e liderar a resistência revolucionária.

Para encerrar a programação especial, o documentário “A J?un Bó” (2025) ganha a telona e mergulha na culinária do candomblé.