Cintia Lira recebe Medalha Suzano Brandão da Câmara de Suzano

A secretária de Administração Cintia Lira dedicou a todas as mulheres a Medalha Suzano Brandão que recebeu da Câmara de Suzano em sessão solene na sexta-feira (12). Ela fez um discurso emocionado, em que afirmou que a homenagem foi um reencontro com sua própria história. “Uma história que nunca separou a mãe, a mulher e a gestora, porque mesmo antes de educar cinco filhos, de entregar resultados e liderar equipes, tive que liderar a mim mesma. Tive que liderar momentos, batalhas e dias de dor e recomeços que exigiam coragem, mesmo que tudo dentro de mim pedia para desistir. Mas foi exatamente nesses dias que descobri a força que existe no amor de uma mãe, na esperança e na decisão consciente de seguir. E dias maravilhosos vieram e novos aprendizados também.”

Sobre seu trabalho à frente da Secretaria de Administração, a homenageada disse que aprendeu que gestão pública não se faz somente com números, processos e sistemas, mas principalmente com equipes. “Sem a dedicação de todos eles, jamais teria conseguido ficar 13 anos à frente da Secretaria de Administração.”

Ela completou que a Medalha Suzano Brandão é um reconhecimento pelas suas conquistas, mas também “um lembrete que o meu compromisso com o futuro continua firme”, e emendou dizendo que dedica a homenagem “a todas as mulheres, especialmente a todas as mães que travam batalhas diárias, muitas vezes abrem mão de si mesmas para manter seus filhos fortes e suas famílias de pé, enfrentando e quebrando silêncios que jamais deveriam ter existido”.

A cerimônia foi comandada pelo presidente do Legislativo, Artur Takayama (PL), e contou com a participação dos parlamentares Josias Ferreira Silva (PCdoB), o Josias Mineiro, e Marcel Pereira da Silva (PRD), o Marcel da ONG.

Autor do decreto legislativo que resultou na homenagem, o vereador Givaldo Freitas dos Santos (PL), o Baiano da Saúde, disse que Cintia Lira trabalha com o coração. “Ela sempre cuidou da nossa cidade, dos servidores e das pessoas com muito respeito, carinho e responsabilidade. Quem conhece o trabalho dela sabe o quanto ela faz a diferença. Quero agradecer por toda dedicação, paciência, por nunca deixar faltar empenho no que faz”, elogiou.

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi (PL), afirmou que a homenageada é uma pessoa muito capaz e que recebe a Medalha Suzano Brandão por mérito. “Quando chegamos a este ápice é sinal de que conseguimos atingir as expectativas da cidade”, declarou.

A delegada da Delegacia dos Direitos da Mulher (DDM), Silmara Marcelino falou sobre a transformação que observou em Cintia nos dez anos que a conhece. “Cada um tem uma história e a gente escolhe o que vai fazer com ela. Cintia soube fazer disso uma transformação. Esta homenagem é 100% válida, demonstra a capacidade da homenageada como profissional, mulher, mãe e filha”, destacou.

Artur Takayama encerrou a sessão solene destacando a forma humanizada como Cintia Lira realiza seu trabalho à frente da Secretaria de Administração. “A Medalha Suzano Brandão carrega esse significado: reconhece trajetórias que transformam o cotidiano e fazem do serviço público um espaço de escuta, dignidade e respeito. Cintia não é apenas uma gestora, é uma liderança que compreendeu algo essencial: cuidar da cidade começa por cuidar de quem constrói todos os dias”, disse.

Takayama também salientou o fato de Cintia ser uma mulher e estar há 13 anos à frente de uma secretaria. “Isso aconteceu por competência, preparo, dedicação e confiança construída com trabalho diário. Em um ambiente historicamente desafiador, ela permaneceu firme, conquistou respeito, gerou resultados e mostrou que liderança não se impõe, se constrói, e tudo isso sem deixar desamparado o que é mais precioso em sua vida, sua família.”

A sessão solene teve a apresentação da música “Terra Seca”, feita pela mãe da homenageada, Maria Salete Lira, e pelo filho João Gabriel Lira, com acompanhamento de Rodrigo Henrique Máximo no violão.

O vice-prefeito Said Raful (PSD), a presidente da Comissão da Mulher Advogada da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Maria Margarida Mesquita, e o instrutor do Tiro de Guerra, 1º sargento Fernando Caetano Cardozo, também compuseram a mesa da sessão solene. Ainda participaram do evento os secretários de Governo, Alex Santos; de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, Mauro Vaz; e de Transporte e Mobilidade Urbana, Claudinei Galo.