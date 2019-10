Cipa promove treinamento integrado para atendimento de múltiplas vítimas

A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa) da Prefeitura de Suzano promoveu nesta sexta-feira (4) um curso para agentes públicos voltado ao atendimento de traumas. A qualificação, dedicada ao atendimento de múltiplas vítimas, foi promovida no Centro de Atividades Max Feffer, do Serviço das Indústrias do Estado de São Paulo (Sesi-SP).

A atividade teve parceria com o Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) do município e participação de membros da Defesa Civil, da Guarda Civil Municipal (GCM), da Polícia Militar, de centros universitários e da brigada de incêndio e da Cipa do Sesi. No total, mais de 140 pessoas estiveram na jornada, que abordou os protocolos de atendimento a múltiplas vítimas em uma situação de acidente.

O curso foi dividido em duas etapas. Na primeira, palestras trataram dos conceitos teóricos de atendimento pré-hospitalar, com a análise primária e imobilização de vítimas para redução de riscos, remoção e classificação mediante gravidade de ferimentos. Dentre os palestrantes estavam o tenente Marcos Vinícius Carbonel, do Corpo de Bombeiros, e o enfermeiro Jefferson Azevedo, que integra o Núcleo de Educação Permanente (NEP) do Samu.

No período da tarde, houve um exercício simulado nas dependências do Sesi. Com o uso de recursos cenográficos, como um jato d’água para chuva e incêndios controlados, os alunos realizaram os procedimentos de primeiros-socorros e separação por gravidade de ferimentos.

Segundo a coordenadora de Qualidade de Vida do Sesi, Viviane de Moura, o trabalho realizado em parceria com a Prefeitura de Suzano é positivo tanto para os servidores públicos e para a população, quanto para as equipes que atuam no Centro de Atividades Max Feffer. “A qualificação contribui para o nosso conceito de reforço na educação para a prevenção de acidentes”, afirmou.

O coordenador da Cipa da Prefeitura de Suzano, Cesar Braga, afirmou que esta é a primeira das capacitações que antecedem a Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho (Sipat), que acontecerá de 21 a 25 de outubro. “Este trabalho que vem sendo realizado é de grande interesse da comunidade, porque nos prepara para situações onde é preciso manter a calma e agir de maneira rápida e profissional. Isto nos coloca mais próximos da excelência”, disse.