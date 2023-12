Cipa realiza treinamento de evacuação no prédio do Centrus

A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa) da Prefeitura de Suzano realizou nesta quarta-feira (20/12) um simulado de evacuação durante incêndio no Centro Unificado de Serviços (Centrus), que fica na região central da cidade. Cerca de 300 servidores participaram da atividade, iniciada às 9h20.

Os trabalhadores foram alertados a abandonar o Centrus, de forma organizada, andar por andar, e aguardar na rua Paulo Alfredo Hilbert, que fica no quadrilátero onde está instalado o prédio. Lá, eles foram orientados sobre a importância de realizarem o treinamento e de estarem preparados para situações de emergência. Além da Cipa, participaram da ação equipes da Defesa Civil; da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana, representada por Claudinei Galo; do Corpo de Bombeiros; e da Guarda Civil Municipal (GCM). Também integrou a atividade o diretor da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, Marcos Manrique.

Esta foi a primeira simulação de evacuação de incêndio realizada pela Cipa no Centrus. A retirada total dos servidores do prédio durou cerca de sete minutos e atraiu pessoas no entorno. De acordo com o comandante interino do 2º Subgrupamento do Corpo de Bombeiros de Suzano, tenente Jonas Meneses, a ação foi importante para entender se os trabalhadores estão preparados ou não para situações em que seja necessária a evacuação.

“A atividade foi muito boa para sabermos se ocupantes e visitantes entendem como proceder em um ambiente de emergência. Aproveitamos para testar os equipamentos que temos aqui também. São cerca de 30 pessoas envolvidas na organização desta ação e elas souberam orientar bem os servidores e visitantes do Centrus”, destacou ele.

Para o presidente da Cipa, César Braga, a ação foi um sucesso e mostra que os trabalhadores estão preparados para casos de emergência neste que é um dos prédios mais movimentados da cidade. “Temos um fluxo grande de pessoas no Centrus e mais de 400 servidores atuam aqui. Hoje tínhamos 300, mas tenho certeza de que, mesmo se todos estivessem, conseguiríamos evacuar em menos de dez minutos. Tirar tantas pessoas de um prédio desse porte, como fizemos hoje, em menos de sete minutos, sem que ninguém se machucasse, mostra que nossa atividade foi muito eficiente”, comemorou. “Conseguimos fazer com que todos entendessem o quão importante é manter a calma em situações em que muitos podem se desesperar”, completou o presidente do órgão.

Braga também afirmou que o Centrus vai receber uma “Brigada de Incêndio”, que deve ser instalada já no primeiro semestre de 2024. “Ela será coordenada pela Cipa. Vamos treinar e capacitar cerca de 20 servidores que estarão preparados para atuar em casos de emergência. Teremos quatro brigadistas por andar no Centrus”, anunciou o presidente da Cipa.