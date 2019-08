Cipeiros e sindicalistas participam de encontro

Com o objetivo de trocar experiências para redução de acidentes no ambiente de trabalho, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa) e os Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (Sesmt), com profissionais de indústrias, realizaram na manhã desta quinta-feiram 29, o 2º Encontro de Cipeiros e Profissionais do Sesmt do Setor Químico.

O evento foi realizado na sede do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas, Farmacêuticas e de Material Plástico de Suzano, que representa oito das 10 cidades da região que têm empresas no ramo.

Com palestras e debates, o objetivo do ato também foi conscientizar os presentes de que a Cipa é importante para a prevenção de acidentes que podem gerar ônus para as instituições.

O presidente di sindicato que sediou o evento, Edison Alves da Silva, explicou que o objetivo dos cipeiros é evitar que acidentes aconteçam no local de trabalho. Por isso, a fiscalização incomoda donos de empresas e causam preocupação nos profissionais da segurança.

“O cipeiro tem dois anos de estabilidade. Após isso, ele pode perder o emprego caso não seja reeleito. Alguns sentem medo de revelar os problemas de uma empresa”, contou.

“O que queremos é que o cipeiro seja visto como um parceiro da empresa, para que o trabalho deles evite prejuizo para as instituições”, emendou.

A ideia é fazer a reunião com profissionais de Recursos Humanos (RHs) das empresas também.

Participaram do evento membros de sindicatos e representantes da Cipa de Suzano.