'Circuito Sesc de Artes' reúne mais de 3 mil pessoas no Parque Max Feffer

O Parque Municipal Max Feffer recebeu, neste domingo (22/03), mais uma edição do “Circuito Sesc de Artes”, reunindo 3.260 pessoas ao longo da programação realizada das 14 às 18 horas. A iniciativa, promovida pelo Sesc São Paulo em parceria com a Secretaria de Cultura de Suzano, levou ao público uma série de atividades gratuitas envolvendo música, teatro, circo, literatura e ações interativas.

O evento transformou o parque em um ambiente ainda mais de convivência e fruição artística, com atrações distribuídas ao longo da tarde e voltadas a diferentes faixas etárias. A programação contou com a presença do vice-prefeito Said Raful e do secretário municipal de Cultura, José Luiz Spitti, que acompanharam as atividades no local.

Entre os destaques da programação, a apresentação “Encontro das Águas”, marcada por música e dança, foi a que reuniu o maior público, com 292 participantes. Na sequência, o espetáculo “GirAmundo”, do grupo Terreiro Encantado, contabilizou 247 pessoas, seguido da intervenção “Serenatas Sem Fronteiras”, dos Palhaços Sem Fronteiras, que atraiu 205 espectadores.

As atividades formativas também tiveram grande adesão do público. A oficina de “Brinquedos Ópticos Sustentáveis” registrou 192 participantes, enquanto a atividade de leitura “Ler mudou, muda e continuará mudando o mundo”, promovida pelo coletivo “BrincaManas”, contou com 168 pessoas. Já a atividade “Kurta na Kombi” reuniu 126 participantes, e a oficina “Marcador de Páginas 3D com Leds” somou 120.

Além das atividades com público contabilizado, o evento registrou circulação constante de visitantes no parque, contribuindo para o total geral de público ao longo do período.

Para o secretário José Luiz Spitti, a participação do público indica o interesse da população por atividades culturais acessíveis e ao ar livre. “Ver o parque cheio, com famílias aproveitando as atrações e interagindo com as atividades, mostra que a cultura tem espaço no cotidiano das pessoas quando chega de forma próxima e convidativa”, afirmou o chefe da pasta.

Já o vice-prefeito também elogiou o clima do evento. “O Parque Max Feffer já é um espaço muito presente na rotina da cidade, e a gente vê ele sendo ocupado de um jeito diferente, com cultura e atividades para todas as idades. Isso deixa o ambiente ainda mais atrativo para quem passa por aqui”, declarou Said.