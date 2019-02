Classificação prévia dos aprovados em concurso da Educação é divulgada

A Prefeitura de Suzano divulgou, na área “Transparência”, disponível no sitewww.suzano.sp.gov.br, a classificação prévia do concurso público nº 002/2018, da Secretaria Municipal de Educação. Ao todo, mais de 5,6 mil candidatos foram habilitados a concorrer por vagas em seis diferentes funções.

A listagem prévia conta com classificados para os cargos de Diretor de Escola, Professor de Educação Básica Adjunto, Professor de Educação Básica I, Professor de Educação Básica II, Professor de Educação Básica II (Artes) e Professor de Educação Básica II (Educação Física).

Já as vagas de Cozinheiro Escolar, Motorista de Transporte Escolar e Operador de Som seguem com a reabertura do período de recurso referente ao resultado da prova prática, com prazo até segunda-feira (11), no site da Fundação Vunesp (www.vunesp.com.br).

Nesta fase, foram apurados os resultados dos recursos contra a pontuação da prova de títulos, com o deferimento de três pedidos de contestação. Desta forma, a classificação prévia dos aprovados já está disponível no site oficial do Poder Executivo suzanense (www.suzano.sp.gov.br), por meio da aba “Transparência”, no item “Concursos Públicos”.

Sobre a seleção

A prova do concurso nº 002/2018, da Secretaria Municipal de Educação, foi aplicada em outubro do ano passado com mais de 47,1 mil inscritos concorrendo a 98 vagas em 14 funções. Segundo a Secretaria Municipal de Administração, a expectativa é de que haja uma homologação única, para todos os cargos, até o final de março.