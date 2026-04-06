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Jornal Diário de Suzano - 04/04/2026
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Cidades

Clau Camargo recebe Título de Cidadã Arujaense em solenidade com grande público

Mais de 300 pessoas lotaram as dependências da Câmara de Arujá para acompanhar a honraria entregue à presidente do Fundo Social

06 abril 2026 - 16h52Por De Arujá
Clau Camargo recebe Título de Cidadã Arujaense em solenidade com grande públicoClau Camargo recebe Título de Cidadã Arujaense em solenidade com grande público - (Foto: Divulgação)

A Câmara Municipal de Arujá entregou, na noite desta quinta-feira (02/04), o Título de Cidadã Arujaense à presidente do Fundo Social de Solidariedade do município, Clau Camargo. Mais de 300 pessoas, vindas de toda a região e de outras cidades do Estado, lotaram o plenário, as galerias e o Salão Nobre da Casa para prestigiar a solenidade.

Clau chegou ao Legislativo Municipal acompanhada do esposo, o prefeito Luis Camargo, e de seus irmãos, Claudinei e Rose. A homenageada foi recepcionada pela presidente da Câmara, vereadora Professora Cris, pelos demais vereadores, além do ex-deputado federal Junji Abe, vereadores de Mogi das Cruzes, Ferraz de Vasconcelos e de outras cidades do Alto Tietê.

A solenidade contou ainda com a presença do secretário estadual de Turismo e Viagens, Roberto de Lucena; da delegada titular da Delegacia de Defesa da Mulher de Arujá, Regina Campanelli; mantenedores de instituições de ensino superior, representantes de entidades de classe, secretários municipais e público em geral.

Foram cerca de três horas de solenidade — todos os vereadores de Arujá utilizaram a tribuna para homenagear a nova cidadã arujaense. O Decreto Legislativo nº 306/2026, que concede a honraria, é de autoria coletiva dos parlamentares.

“A grande maioria das pessoas conhece a Clau como presidente do Fundo Social, coordenadora de Políticas Públicas para as Mulheres, idealizadora da Frente Feminina do Alto Tietê, autora do livro Vale Reciclar e primeira-dama da cidade. Mas eu a conheço como Clau Teixeira: uma mulher que, antes de ser primeira-dama, é advogada, mãe, forte, determinada e batalhadora. Esta cidade se orgulha de recebê-la como cidadã”, afirmou a presidente da Câmara, vereadora Professora Cris.

Ao fazer uso da palavra, Junji Abe destacou o trabalho social de Clau à frente de iniciativas no município e o início de sua trajetória em defesa de uma cidade mais acolhedora e com mais oportunidades. “Este título é resultado do consenso entre todos os vereadores, e eu os parabenizo por isso. Clau veio de uma família humilde, do interior, sem recursos, mas jamais desistiu. Hoje, é o olhar e o suporte do prefeito Luis Camargo, que faz história à frente da gestão de Arujá. Acompanhei de perto o trabalho desta mulher no Fundo Social e, como ex-prefeito de Mogi das Cruzes, digo: é um trabalho digno, relevante e que merece reconhecimento”, declarou.

O secretário estadual Roberto de Lucena, que também é arujaense, reforçou as palavras de Junji: “Tenho imenso orgulho de encerrar minha agenda oficial como secretário estadual aqui, em Arujá, minha cidade, presenciando a entrega desta justa honraria. O seu trabalho no Fundo Social e a sua amizade muito me honram”, afirmou.

Encerrando os discursos, o prefeito Luis Camargo relembrou o início de sua relação com a homenageada e os momentos que marcaram a trajetória do casal. “Nos conhecemos no aeroporto. Éramos advogados e já apaixonados pela política. Ela me apoiou e, juntos, chegamos até aqui, trabalhando por Arujá — cidade que ela escolheu para viver, honrar e servir. Clau assumiu a missão de transformar vidas e tem trabalhado por isso todos os dias”, afirmou.

Cidadã arujaense

Emocionada, Clau relembrou a infância e os desafios superados desde os 17 anos, quando chegou a São Paulo para estudar. Natural de Berizal, pequena cidade do Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, com pouco mais de 4 mil habitantes, destacou sua trajetória de superação até chegar ao município.

“Quero agradecer a todos pela oportunidade de poder trabalhar por esta cidade. Transformamos muitas vidas por meio do Fundo Social de Solidariedade. Arujá é uma cidade extremamente acolhedora e parceira. Na pandemia, nos momentos de maior dificuldade, nos unimos e nenhum cidadão ficou sem alimento em casa. É assim que trabalhamos: juntos e por todos”, afirmou.

Coordenadora da Câmara Técnica de Políticas Públicas para as Mulheres, ela reforçou que seguirá atuando na defesa das mulheres e na capacitação como instrumento de transformação social. “Deus não permite que nenhum homem tire a vida de uma mulher, e vamos continuar lutando contra o feminicídio e a violência. Mais do que isso, vamos seguir capacitando mulheres para que todas possam conquistar sua liberdade econômica e social”, declarou.

Em sua trajetória profissional, Clau já atuou no comércio e na área de recursos humanos. Antes de se formar em Direito, cursou Psicologia. Como advogada, iniciou sua carreira no Grupo Itaú, onde trabalhou por 11 anos. Pós-graduada em Direito Trabalhista, também exerceu a profissão em escritório próprio antes de assumir a presidência do Fundo Social de Arujá.

Na área social, entre outras iniciativas, criou a Loja Vale Reciclar, referência no Estado de São Paulo por transformar resíduos recicláveis em dignidade para centenas de famílias. À frente da Câmara Técnica de Políticas Públicas para as Mulheres, desenvolve projetos como os Fóruns Regionais da Mulher e ações de capacitação de pessoas em situação de vulnerabilidade, além de atuar em causas voltadas às pessoas com deficiência (PCDs), às questões sociais e à proteção animal.

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