Clima 'diferente' do outono contribuiu para produção rural

Os produtores rurais de Suzano foram surpreendidos positivamente com o clima e a demanda deste outono. Mesmo com a pandemia do novo coronavírus (Covid-19), houve produção e consumo de hortaliças da cidade.

No começo de abril, havia uma grande preocupação por parte dos produtores sobre como seria o período de comércio fechado.

O presidente do Sindicato Rural de Suzano, Ricardo Sato Suchiya, chegou a dizer que caso a pandemia se estendesse até o inverno, os agricultores poderiam ter que "procurar outras atividades" para conseguirem se sustentar. No entanto, o calor prevaleceu na segunda estação mais fria do ano, o que foi comemorado por Suchiya.

"O clima do outono, que costuma ser mais gelado, nos ajudou. Tínhamos uma previsão de queda acentuada no consumo, o que não aconteceu. Pelo contrário, houve uma demanda no consumo de hortaliças pelo fato de o município estar próximo ao grande centro consumidor. São Pedro ajudou também. Se tivesse uma frente fria desde o começo de abril, nos afetaria muito mais", disse o presidente do sindicato.

Na primeira semana de pandemia, o desespero bateu: com restaurantes e pequenos mercados fechados, a queda no consumo foi de 30% a 35%.

Quando o Estado determinou que o comércio de alimentos (incluindo o de hortaliças) seria essencial, a situação se estabilizou. "Durante a primeira semana do decreto, foi um baque considerável porque vários municípios em torno da nossa região não conseguiram compreender o que o decreto dizia. Por uma semana, os produtores estiveram perdidos e houve interrupção de produtos cultivados", relata.

Frente fria

Neste momento, há uma preocupação por parte dos produtores por conta do tempo frio dos últimos dias. Segundo Suchiya, houve um decréscimo de consumo. Ele diz que essa redução é mais impactante do que a própria pandemia. A situação pós-pandemia também tem causado dores de cabeça, já que os produtores não sabem qual será a real situação financeira do País. "Assim como em todas as áreas, as dificuldades financeiras das pessoas vão nos atrapalhar também, e é uma preocupação nossa. Estamos na expectativa de como a população vai sair deste período", disse.