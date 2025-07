Clínica da Família alcança 49 mil atendimentos no seu 1º ano de atividades

A Clínica da Família Dr. André Cano Garcia (avenida Jaguari, 37 - Cidade Boa Vista) alcançou a marca de 49.484 atendimentos no seu primeiro ano de atividades. Para celebrar a transformação proporcionada pela chegada do equipamento, em junho do ano passado, e que levou serviços médicos especializados para a região norte, o prefeito Pedro Ishi visitou a unidade nesta quinta-feira (24/07), na companhia do secretário municipal de Saúde, Diego Ferreira. A estrutura foi inaugurada em junho do ano passado, ainda na gestão Rodrigo Ashiuchi.

Desde então, foram realizados 18.350 atendimentos em Fisioterapia; 18.239 na área de Medicina; 5.380 pelo Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) Rafaella Marques da Silva, 4.369 em Enfermagem e Otorrinolaringologia; 1.426 em Nutrição; 1.350 pelo Núcleo Ciranda, de apoio ao neurodesenvolvimento infantil; e 370 atendimentos em Fonoaudiologia.

Para que todos fossem todos esses serviços possam ser ofertados para a população, a estrutura conta com uma equipe de 55 profissionais, incluindo 12 médicos, um nutricionista, uma fonoaudióloga, dois psicólogos, dois terapeutas ocupacionais, quatro enfermeiros, cinco auxiliares/técnicos de enfermagem, três auxiliares de Higienização, seis funcionários na Fisioterapia, três técnicos de Odontologia, quatro dentistas, nove funcionários administrativos, um técnico de Farmácia, um farmacêutico, e um responsável pela manutenção.

Todos os profissionais contam com uma estrutura composta por 17 consultórios, sendo três de Odontologia, três consultórios de Fisioterapia, oito consultórios para os serviços médicos, um consultório para a Nutrição e dois consultórios para o Núcleo Ciranda.

De acordo com a Secretaria de Saúde, a Clínica da Família atende conforme encaminhamento do setor de Regulação da pasta, a partir das demandas registradas nos postos da Atenção Básica. A unidade funciona sempre nos dias úteis, das 7 às 19 horas, para realização de consultas e exames, e ainda conta como o Espaço da Mulher, dedicado às consultas nas áreas de Ginecologia e Obstetrícia, com realização de exame de ultrassonografia.

São atendidas diversas especialidades, tais como Cardiologia, Otorrinolaringologia, Reumatologia; sendo proporcionados ainda atendimentos em Psicologia. No contexto dos atendimentos odontológicos, são ofertados serviços de Semiologia, Periodontia, Endodontia e Cirurgia Bucomaxilofacial.

Para ofertar o trabalho relacionado ao neurodesenvolvimento infantil, para crianças de até 11 anos, o equipamento conta com a atuação de uma psicóloga, dois terapeutas ocupacionais e uma fonoaudióloga. São estimadas mais de cem ações por mês por esta equipe, entre atendimentos às crianças e suas famílias, orientações e consultas compartilhadas. A entrada no serviço, como é de apoio da Atenção Básica, se dá via discussão de caso com a unidade básica de referência.

O secretário Diego Ferreira destacou que a abertura desta unidade ampliou a oferta de serviços especializados na região norte. “Tivemos mais consultas e exames, equipe e espaço preparados para atender crianças com atraso de neurodesenvolvimento, e instalações adequadas para diferentes procedimentos odontológicos. Proporcionamos cuidado para toda a família, aprimorando a assistência para adultos e crianças desta região da cidade”, avaliou Ferreira.

O prefeito Pedro Ishi ressaltou a relevância da Clínica da Família para a cidade. “Estamos consolidando mais um polo de referência para a saúde do município, que foi inaugurado na gestão do nosso sempre prefeito Rodrigo Ashiuchi. Neste espaço, temos capacidade para lidar com demandas específicas da população, como os serviços que são proporcionados pelo Ambulatório de Especialidades Dr. Joracy Cruz, no Parque Santa Rosa. Foi mais uma entrega importante para Suzano, aumentando a oferta de atendimento para os moradores desta localidade, que não precisam mais se deslocar para o centro da cidade”, frisou o chefe do Poder Executivo municipal.