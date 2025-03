Clínica da Família e USF Vila Fátima farão atendimento especial para mulheres neste sábado

A Secretaria de Saúde de Suzano organizará um “Dia D” neste sábado (22/03), entre 8 e 16 horas, para reforçar os atendimentos destinados às mulheres do município. Na região norte, os serviços serão ofertados na Clínica da Família André Cano Garcia (avenida Jaguari, 37 - Cidade Boa Vista), e, na região sul, a ação será desenvolvida na Unidade de Saúde da Família (USF) Vereador Gregório Bonifácio da Silva (rua Nicácio da Silva Bastos, 75 - Parque Buenos Aires).

As equipes realizarão coleta de papanicolau por livre demanda, testes para Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) e orientações sobre a dengue e saúde bucal. A iniciativa é parte das ações em alusão ao Mês da Mulheres.

Para conferir os preparativos para esta atividade, o prefeito Pedro Ishi foi à Clínica da Família na última terça-feira (18/03), onde verificou a rotina de trabalho, conversou com os funcionários e cumprimentou os pacientes que estavam sendo atendidos. Na visita, o chefe do Poder Executivo municipal esteve acompanhado do secretário de Saúde, Diego Ferreira; do diretor de Atenção Especializada, André Moraes; e da coordenadora da Rede Alyne, Alcione Sena. Todos foram recepcionados pela gerente da unidade, Geraldina Cristina Gabriel.

Na programação também estão previstas, durante todo o dia, palestras sobre autocuidado e sobre direitos reprodutivos. No caso da Clínica da Família, ainda serão realizados exames que já foram agendados como ultrassom de mama e eletrocardiograma. Entre outros serviços que serão proporcionados nesta unidade incluem-se as orientações sobre nutrição, na parte da manhã, práticas integrativas na parte da tarde, com acupuntura, e auriculoterapia durante todo o dia. Já na USF da Vila Fátima, ainda serão aplicadas vacinas e realização de consultas já agendadas.

O secretário afirmou que a ação se propõe a garantir mais uma oportunidade para as mulheres buscarem a prevenção e os cuidados com a saúde. “Sabemos que muitas moradoras têm dificuldade para realizar os exames durante o dia de semana em virtude de diferentes compromissos. Por isso, organizamos essa atividade no sábado, que ofertará inúmeros serviços e garantirá diferentes orientações, além de práticas que promovem bem-estar e ajudam a prevenir doenças”, declarou Ferreira.

Por sua vez, o prefeito destacou que as equipes da Saúde estão preparando todos os detalhes para que todas as munícipes possam ser bem atendidas. “Nossa programação do mês da mulher segue proporcionando serviços especiais para as moradoras de toda a cidade. Já havíamos realizado um ‘Dia D’ na Clínica da Mulher em 8 de março, no Parque Santa Rosa, que fica na região central, e agora levaremos essa ação para as regiões norte e sul. O objetivo é contemplar moradoras dos quatro cantos da cidade com nossos cuidados”, ressaltou Pedro Ishi.

Clínica da Família

A Clínica da Família André Cano Garcia foi inaugurada em 8 de junho do ano passado para aumentar a oferta de especialidades na região norte, contando ainda com o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) Rafaella Marques da Silva e o Núcleo Ciranda, que dá apoio ao neurodesenvolvimento infantil.

Desde que foi aberta, a unidade aumentou gradativamente a quantidade de serviços especializados ofertados à população. Atualmente este polo conta com atendimento nas áreas de Otorrinolaringologia, Neurologia, Proctologia, Cardiologia, Psiquiatria, Fisioterapia, Ginecologia, Nutrição, Psicologia, Ortopedia e Dermatologia.