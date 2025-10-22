Clínica da Mulher realiza atendimentos especiais do 'Dia Rosa' nesta sexta-feira

A Clínica da Mulher Claudete Oliveira dos Santos, localizada no Parque Santa Rosa, promoverá nesta sexta-feira (24/10) uma série de atendimentos especiais em comemoração ao “Dia Rosa”, ação realizada em alusão ao “Outubro Rosa” e voltada à prevenção e cuidado com a saúde feminina. A programação será realizada das 8 às 16 horas e contará com diversos serviços, alguns mediante agendamento prévio e outros de livre acesso.

A iniciativa oferecerá uma série de serviços sem necessidade de marcação antecipada. Entre eles estão a coleta de papanicolau, agendamento de mamografia, auriculoterapia, atendimentos jurídicos realizados pela 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Suzano) e apoio jurídico especializado para vítimas de violência doméstica. Durante todo o dia, ainda serão realizadas palestras educativas sobre prevenção de câncer de mama e colo de útero. Mais de 200 mulheres devem ser atendidas.

Além disso, a ação contará com atendimentos de ultrassom de mamas e eletrocardiograma. Os procedimentos já tiveram as vagas reservadas por meio das guias fornecidas pelos médicos dos postos de saúde da cidade. “Nosso objetivo é garantir que cada mulher tenha acesso a exames importantes para a prevenção de doenças graves, como o câncer de mama e do colo do útero, de forma organizada e segura”, destacou o secretário de Saúde, Diego Ferreira.

Para acessar os atendimentos de livre demanda, basta comparecer à Clínica da Mulher, localizada na rua Kazuo Kajiwara, 91, no Parque Santa Rosa, no horário da ação, munida de documento de identificação com foto, cartão do SUS e comprovante de residência. “O ‘Dia Rosa’ é uma oportunidade de unir saúde, informação e acolhimento, mostrando que o cuidado com a mulher vai muito além dos exames. Queremos criar um espaço de orientação, prevenção e suporte, que fortaleça o bem-estar físico e emocional de cada participante”, afirmou o chefe da pasta de Saúde.

O prefeito Pedro Ishi ressaltou a importância do evento como forma de ampliar o acesso das mulheres aos cuidados de saúde e incentivar a prevenção de doenças, reforçando o compromisso da administração com o bem-estar da população feminina. “Essa é uma oportunidade de levar atenção, cuidado e prevenção às mulheres de Suzano. Queremos que todas tenham acesso a informações e exames essenciais para a saúde. Convido todas a participar dessa grande iniciativa”, afirmou o chefe do Poder Executivo municipal.