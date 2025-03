Clínica da Mulher recebe ação especial neste sábado

A Secretaria de Saúde de Suzano promove neste mês de março uma série de ações voltadas à mulher, com destaque para os mutirões especiais que serão realizados na Clínica da Mulher, neste sábado, 8 de março, data em que se celebra o Dia Internacional da Mulher, e no posto de saúde da Vila Fátima e na Clínica da Família, no dia 22 (sábado).

As atividades fazem parte da programação do Mês da Mulher e têm o objetivo de facilitar o acesso aos serviços de saúde e incentivar a prevenção, atendendo todas as regiões da cidade.

Durante todo o mês, as 24 unidades de saúde do município realizarão coletas de papanicolau sem necessidade de agendamento prévio, facilitando o acesso para o exame preventivo. De acordo com o secretário municipal de Saúde, Diego Ferreira, o exame é um dos principais aliados na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer do colo do útero.

“O procedimento, simples e rápido, permite identificar alterações nas células do colo do útero antes mesmo do desenvolvimento da doença, aumentando significativamente as chances de tratamento e cura. Além da prevenção contra o câncer, o exame também é essencial para detectar infecções e outras alterações ginecológicas, permitindo um acompanhamento adequado da saúde feminina”, explicou o titular da pasta.

Neste sábado, quando será promovido o mutirão na Clínica da Mulher (rua Kazuo Kajiwara, 91 - no Parque Santa Rosa), das 8 às 16 horas, além do papanicolau, também será oferecida mamografia, orientações sobre prevenção à dengue, auriculoterapia e informações sobre a violência contra a mulher, entre outros serviços.

Uma segunda edição do “Dia D” está programada para o dia 22, com atendimentos na Unidade de Saúde da Família (USF) Vila Fátima (rua Nicácio da Silva Bastos, 75 - Parque Buenos Aires), e na Clínica da Família (avenida Jaguari, 37 - Cidade Boa Vista). Os serviços também serão ofertados das 8 às 16 horas.

Segundo Ferreira, as campanhas são extremamente necessárias e eficazes para ampliar o acesso das mulheres aos serviços preventivos. “Os mutirões de saúde são fundamentais para garantir que mais moradoras tenham acesso a exames essenciais, além de orientações importantes para o cuidado com a saúde”, afirmou o secretário.

Já a primeira-dama Déborah Raffoul ressaltou a importância do autocuidado e do acesso à informação. “Esse mês é um momento de reflexão sobre o papel da mulher na sociedade, mas também uma oportunidade para que todas se coloquem em primeiro lugar e busquem cuidar de si”, afirmou.

O prefeito Pedro Ishi, por sua vez, reforçou o compromisso da administração municipal com o bem-estar das suzanenses. “Essas atividades reforçam a nossa missão de cuidar das nossas cidadãs, garantindo um atendimento digno e acessível”.