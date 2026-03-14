Clínica da Mulher reforça cuidado com a saúde feminina

No mês dedicado à valorização da mulher, a Prefeitura de Suzano também destaca a importância dos serviços de saúde voltados ao público feminino. Referência no atendimento especializado, a Clínica da Mulher Claudete Oliveira dos Santos, localizada no bairro Parque Santa Rosa, já soma 2.013 consultas, procedimentos e exames realizados em janeiro e fevereiro deste ano.

Somente nos dois primeiros meses do ano foram registradas 767 consultas médicas, 997 procedimentos, 249 exames de ultrassonografia. A pasta ainda contabilizou 173 faltas em atendimentos previamente agendados. Em janeiro, a unidade contabilizou 321 consultas e 538 procedimentos, além de 68 ultrassons realizados. Já em fevereiro, o número de atendimentos cresceu, chegando a 446 consultas, 459 procedimentos e 181 exames de imagem.

A Clínica da Mulher se consolidou como um dos principais equipamentos da rede municipal voltados à atenção especializada feminina. A unidade atende as pacientes encaminhadas pelos postos de saúde e oferece suporte em casos que exigem acompanhamento diferenciado, exames complementares ou assistência multiprofissional.

Entre os serviços ofertados estão consultas ginecológicas especializadas, pré-natal de alto risco, acompanhamento de puerpério, planejamento familiar e atendimento psicossocial, além de suporte nutricional para gestantes que necessitam de acompanhamento mais próximo. A unidade também realiza diversos procedimentos, como ultrassonografias, eletrocardiogramas, cardiotocografia, coleta de papanicolau, testes rápidos para Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), além da inserção e retirada de métodos contraceptivos como o Dispositivo Intrauterino (DIU) e o implante intradérmico (Implanon).

O espaço também incorpora práticas integrativas à assistência tradicional, oferecendo atividades como acupuntura, auriculoterapia e práticas corporais, ampliando o cuidado com a saúde física e emocional das pacientes.

Para o diretor de Especialidades da Secretaria de Saúde, André Moraes, os números reforçam a relevância do equipamento para o fortalecimento da rede pública de saúde do município. “A Clínica da Mulher tem um papel essencial no atendimento especializado, garantindo que as pacientes encaminhadas pelas unidades básicas recebam acompanhamento adequado, exames e procedimentos necessários. Os mais de dois mil registros apenas nos primeiros meses do ano mostram o quanto esse serviço é procurado e importante para a saúde das mulheres de Suzano”, destacou.

A unidade atua de forma integrada com os demais equipamentos da rede municipal. Enquanto os postos de saúde realizam consultas ginecológicas de rotina e o acompanhamento inicial das pacientes, a clínica especializada assume os casos que necessitam de investigação complementar, procedimentos específicos ou acompanhamento mais complexo.

Essa organização do fluxo de atendimento contribui para maior agilidade na assistência e evita a sobrecarga das unidades básicas, garantindo que cada paciente seja atendida no serviço mais adequado à sua necessidade.

O secretário municipal de Saúde, William Harada, ressaltou que o fortalecimento da rede de atenção à saúde da mulher é uma prioridade da administração municipal. “Cuidar da saúde da mulher significa investir em prevenção, diagnóstico precoce e acompanhamento qualificado. A Clínica da Mulher é um equipamento estratégico da nossa rede, que oferece atendimento humanizado e especializado, contribuindo diretamente para melhorar a qualidade de vida das pacientes e ampliar o acesso a serviços importantes”, afirmou.