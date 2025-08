Clínica da Mulher, USFs e HMS reforçam ações da campanha 'Agosto Dourado'

A rede municipal de Saúde de Suzano ampliou a campanha “Agosto Dourado”, de conscientização sobre a importância do aleitamento materno, para além das Unidades Básicas de Saúde (UBSs), cuja programação foi iniciada na última sexta-feira (01/08), no posto de Palmeiras, no Recanto Feliz.

A partir desta semana, as atividades também passam a ser reforçadas nas Unidades de Saúde da Família (USFs), e na semana que vem na Clínica da Mulher Claudete Oliveira dos Santos (rua Kazuo Kajiwara, 91 - Parque Santa Rosa). Já na semana seguinte, está prevista uma caminhada organizada pelo Hospital e Maternidade de Suzano (HMS).

Nesta quarta-feira (06/08), às 8h30, a USF Maria Inês Pinto dos Santos, no Jardim Revista (rua Santo Antônio, 325), organizará um roda de conversa, com palestra e orientações para enfatizar a importância do leite materno para a saúde do bebê, por oferecer benefícios nutricionais, imunológicos e emocionais.

O mesmo trabalho será desenvolvido no dia 22 de agosto (sexta-feira) na USF Antonio Marques de Carvalho, no Jardim Maitê (rua Pedro Felipe Reis do Nascimento, 225), às 10 horas, quando a equipe da unidade abordará junto aos presentes valor deste alimento para os primeiros meses de vida, para garantir um crescimento saudável para as crianças, além de proteger contra doenças.

Na próxima segunda-feira (11/08), a partir das 9 horas, será dado início ao ciclo de orientações na Clínica da Mulher Claudete Oliveira dos Santos, que ocorrerá neste dia de semana ao longo de todo o mês. As informações serão compartilhadas com as mulheres que estiverem na sala de espera, aguardando a realização de consultas e exames.

Já a caminhada realizada pelo HMS intensificará as ações da prefeitura com a mobilização da população entre o Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa e a Praça João Pessoa no dia 23 agosto (sábado), cuja concentração será iniciada às 9 horas e saída marcada para as 10 horas. A unidade também disponibilizará, ao longo deste mês, um mural com fotos e mensagens de mães que passaram pelo hospital, demonstrando a importância da amamentação.