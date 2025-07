Clínica de desenvolvimento realiza arraiá inclusivo para crianças neurodivergentes

O primeiro Arraiá da Clínica Devir deve reunir até 2 mil participantes e marcar o início de uma tradição festiva e inclusiva. Especializada no desenvolvimento de crianças e adolescentes com transtornos neurológicos, a clínica organizou uma festa junina adaptada tanto para crianças neurodivergentes quanto típicas. O evento acontece no dia 20 de julho, das 11 às 19 horas, no Bunkyo de Suzano, localizado na Avenida Armando Sales de Oliveira, nº 444, no Parque Suzano.

A diretora clínica, Adriana Silva, contou os principais objetivos do evento. "Esse é o nosso primeiro Arraiá, e foi pensado com muito carinho para acolher todas as famílias, com foco em visibilidade e inclusão. Queremos oferecer um ambiente de festa junina tradicional voltado ao público neurodivergente, com acessibilidade e respeito às individualidades de cada criança”, disse.

Para garantir uma experiência acolhedora e memorável, todas as atividades foram planejadas com adaptações. “As brincadeiras serão ajustadas às necessidades das crianças e, em cada barraca, teremos profissionais capacitados, terapeutas da própria Clínica Devir, para orientar as famílias e garantir que todos possam participar e se divertir”, completou Adriana. Ela também ressaltou: “A expectativa é proporcionar um espaço onde as famílias possam se divertir juntas e mostrar que é possível realizar um evento cultural com acessibilidade para todos”.

Um dos organizadores, João Pedro Souza, informou que a clínica é a principal patrocinadora do evento, mas reforçou que colaborações são bem-vindas. “Queremos envolver toda a comunidade. Quem quiser ajudar, seja como voluntário ou montando uma barraquinha, terá espaço. É só entrar em contato pelo Instagram @devirclinica”, afirmou.