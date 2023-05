Clube do Livro acontece em Suzano todas as quartas até o final de maio

Todas as quartas-feiras de maio estão acontecendo na Biblioteca Municipal Professora Maria Elisa de Azevedo Cintra, na Secretaria Municipal de Cultura de Suzano, os encontros do Clube do Livro. Neste mês, a obra escolhida é Sagarana, de João Guimarães Rosa. Hoje, dia 10, tem mais uma reunião, assim como nos próximos dias 17, 24 e 31. Sempre das 19h30 às 21h. O primeiro encontro foi dia 3.

O evento, aberto ao público e gratuito, é organizado pela Secretaria Municipal de Cultura; com coordenação de literatura de Tiago da Silva e curadoria do coordenador do curso de Pedagogia do Unipiaget, Ronnie de Almeida Alves da Silva. “O objetivo é fomentar a leitura das principais obras da literatura, principalmente brasileiras e a ocupação das bibliotecas públicas, justificando-se principalmente pelo fato de muitas pessoas nunca terem entrado em uma biblioteca e por não terem condições de comprarem livros”, explica.

O público-alvo é formado por estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e universitários que se interessam por literatura, pesquisa e causas sociais. “É importante para cultura suzanense proporcionar o acesso a grandes obras, fomentar o hábito de frequentar as bibliotecas públicas, valorizar e incentivar investimentos nos espaços direcionados a cultura”, finaliza Ronnie.

Serviço:

Clube do Livro

Todas as quartas-feiras de maio dias 10, 17, 24 e 31. Sempre das 19h30 às 21h.

Na Biblioteca Municipal Professora Maria Elisa de Azevedo Cintra, localizada na Rua Benjamin Constant, 682 – Centro (Dentro do Centro Cultural Francisco Carlos Moriconi)