'Cola aí - Minha Escola na TV' aborda tema 'Lugares de afeto' na última edição

A última edição do programa “Cola aí - Minha Escola na TV”, promovido pela Secretaria de Educação de Suzano, abordou o tema “Lugares de afeto” durante a transmissão realizada em 29 de novembro (quarta-feira), pelos canais “TV Prefeitura de Suzano”, no YouTube, e “Prefeitura de Suzano”, no Facebook. Nesta produção, foram registradas iniciativas desenvolvidas pela administração municipal que tiveram o objetivo de valorizar as áreas de convivência e as relações sociais, revelando como momentos vividos nas escolas podem proporcionar a sensação de pertencimento e bem-estar.

A proposta foi discutir de que maneira a escola pode ser um lugar de afeto, incluindo seus diversos espaços, como a cozinha. Neste contexto, foi destacado o setor relacionado à alimentação com o trabalho dos cozinheiros, o amor que as crianças têm por estes profissionais, o cuidado com a comida e como os alunos apreciam o momento das refeições. O enfoque deste programa também propôs uma reflexão sobre as formas de pensar a escola de maneira integrada à natureza para produzir um outro lugar de afeto. Neste sentido, houve o cuidado de utilizar o material para entender como poderiam ser imaginados os espaços fora dos muros das escolas, remetendo à possibilidade de transformar as áreas públicas em praças e parques.

Ainda foram discutidos os cuidados com o corpo, a partir de alguns conhecimentos necessários para salvar vidas, e abordado temas que estão sendo tratados na sociedade, com o objetivo de reforçar, por exemplo, as questões antirracistas nas escolas e valorização da cultura afro-brasileira, como a música e a dança.

A atividade foi conduzida pelo secretário municipal de Educação, Leandro Bassini, e contou com a participação do presidente da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa) da prefeitura, César Braga, e da diretora de Planejamento Territorial de Suzano, Eliene Coelho. Participaram das matérias alunos das escolas municipais Vera Lúcia Miranda, Antônio Marques Figueira, Professora Célia Pereira de Lima e Professor Manoel Vicente Ferreira Filho, dentre outras.

O primeiro assunto a ser tratado foi a ação “Bate Coração”, um curso de primeiros-socorros oferecido em 27 de outubro pela Cipa no Complexo Educacional e Cultural Mirambava para 150 crianças do 5º ano da rede municipal e para 40 adolescentes do Centro Universitário Piaget (UniPiaget). O evento foi realizado em alusão ao Dia Mundial da Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP), celebrado em 16 de outubro, e teve como objetivo ensinar, na prática, como agir em uma situação em que seja necessário fazer o procedimento.

Na sequência foi repercutido o lançamento do Sistema Informatizado Municipal de Avaliação na Educação Básica (Simaeb), uma plataforma que pretende garantir o acompanhamento da aprendizagem de alunos do 1º ao 5º ano nas disciplinas de Português e Matemática. A avaliação digital será aplicada no início e no final do ano letivo, sendo efetuada com o auxílio de chromebooks que disponibilizarão as provas em formatos on-line e off-line para monitorar o desenvolvimento das habilidades indicadas para cada série. Por ser um sistema criado pela Secretaria Municipal de Educação, a pasta poderá ter uma visão mais abrangente e assertiva sobre o desempenho dos estudantes. A plataforma será mais uma ferramenta de busca contínua por excelência no ensino.

Em seguida, os participantes acompanharam a visita de integrantes do “Projeto Resiliência”, que garantiu uma aula aberta de capoeira na Escola Municipal Avelino de Lima Franco, do bairro Cidade Miguel Badra, em 24 de novembro. A ação, que teve a participação de 250 alunos, foi conduzida pelo professor Fernando Bolt. O objetivo foi trabalhar propostas educativas referentes à importância do feriado da Consciência Negra, ocorrido em 20 de novembro, além de ilustrar a mistura das diversas culturas africanas. Neste contexto, também foram transmitidos registros do evento realizado na Escola Municipal Elisabeth Ubeda Lopes Rodrigues, que mobilizou estudantes para celebrar a data.

Por fim, foi discutida a parceria da prefeitura com a Universidade Mackenzie, que propôs um estudo de requalificação de espaços situados nas imediações de unidades de ensino da rede municipal. Profissionais das Secretarias de Educação e de Planejamento Urbano e Habitação estão conduzindo as atividades que buscam o levantamento de dados que darão suporte à realização de projetos em áreas públicas situadas nas proximidades das escolas Professor Oscar de Almeida Redondo, na Vila Urupês; José Braz Neto, no Jardim Quaresmeira II; e Odário Ferreira da Silva, no bairro Jardim Belém.

O secretário Bassini ressaltou a abrangência de iniciativas que valorizam os alunos da rede municipal. “Todos os assuntos abordados no programa refletem a nossa busca contínua pelo aperfeiçoamento do ensino. O objetivo é proporcionar aos estudantes possibilidades diversas de aprendizagem, que possam estimular a criatividade deles e garantir uma formação completa, incluindo os ensinamentos em sala de aula, o contato com a natureza, o incentivo ao esporte e o acesso às ferramentas tecnológicas”, destacou o chefe da pasta da Educação.