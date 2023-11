'Cola Aí - Minha Escola na TV' comemora aniversário de três anos com edição especial

Para comemorar o aniverśario de três anos do programa da Secretaria Municipal de Educação “Cola Aí - Minha Escola na TV”, a Prefeitura de Suzano organizou no dia 23 de outubro um evento especial no subsolo do Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa (rua Baruel , 501 - Centro), que contou com apresentação do chefe da pasta, Leandro Bassini, participação do prefeito Rodrigo Ashiuchi e presença do vice-prefeito e secretário municipal de Cultura, Walmir Pinto, além de alunos e profissionais envolvidos na iniciativa. O conteúdo já está disponível no canal da administração municipal no Youtube, “TV Prefeitura de Suzano”.

Na oportunidade, foram destacados os números que o programa conseguiu alcançar nesse período. Desde 2020, a Educação organizou 28 edições, envolvendo 52 escolas municipais, que garantiram a produção de 140 matérias, totalizando 1,5 mil minutos de gravação de conteúdo e 50 mil visualizações. Também foi enaltecida a contribuição dos integrantes da Secretaria Municipal de Educação Mirian Rosiris, Maria Lúcia Garijo e Rodrigo dos Santos, que atuam diretamente para a realização desta iniciativa, e também de Clara Abdalla e Rosangela Matias, que participaram do processo de desenvolvimento do programa.

Essa edição especial, com convidados das Escolas Municipais Augustinha Raphaela Maida Molteni (Jardim Natal) e Professora Therezinha Pereira Lima Muzzel (Jardim São José) e suporte da intérprete de Língua Brasileira de Sinais (Libras) Larissa Araújo, relembrou as mudanças de formato do programa ao longo dos anos. Concebido no contexto da pandemia de Covid-19, para conjugar os princípios educacionais com as novas tecnologias, o “Cola Aí” foi uma estratégia utilizada para conectar alunos, professores e gestores durante o período marcado pelo distanciamento social. A partir da retomada das aulas presenciais, novas propostas foram aplicadas ao roteiro, que passou a contemplar matérias que exibiam o cotidiano dos estudantes nas escolas e o estímulo à participação efetiva na produção do conteúdo.

Dois alunos passaram a ser selecionados para apresentar o programa, como âncoras de um telejornal, e as escolas participantes foram orientadas para a produção dos vídeos. Os gestores começaram a receber uma formação para conduzir os trabalhos dentro de suas unidades, com o fornecimento de um kit, com luz e microfone de lapela, para garantir uma imagem de qualidade e o som adequado para a interação das crianças. Com toda a estrutura, passaram a ser escolhidos temas alusivos ao mês de edição de cada programa.

O secretário Leandro Bassini afirma que esse projeto vem estimulando a criatividade dos alunos da rede municipal de Suzano e despertando neles um interesse cada vez maior em se envolver nos temas relevantes que dizem respeito à sociedade. “Nosso foco é garantir que o aluno seja o protagonista. Quando eles se articulam para produzir e olham o resultado na tela, eles criam um sentimento maior de pertencimento ao ambiente escolar e enxergam na Educação um caminho para desenvolver suas potencialidades”, garantiu Bassini.

Walmir destacou a história do programa e as marcas alcançadas. “O programa começou justamente por conta da pandemia, quando a gente se viu obrigado a procurar novos caminhos, indo em busca de outros conceitos e tecnologias. Somos parceiros deste projeto e ficamos felizes com o sucesso da iniciativa, especialmente porque os protagonistas são os alunos. São mais de 50 escolas envolvidas no programa, que é feito pelos alunos e para os alunos, com todo o suporte da administração municipal”, ressaltou o vice-prefeito.

Por sua vez, o prefeito enalteceu o trabalho dos profissionais envolvidos e falou sobre a importância da iniciativa para as crianças. “É um momento muito especial poder comemorar esses três anos do ‘Cola Aí’. O programa vem fazendo a diferença na educação dos nossos alunos, uma iniciativa brilhante que envolve comunidade, escolas, professores, coordenadores e diretores. Agradeço aos profissionais da Secretaria Municipal de Educação que estão envolvidos no processo e que conduzem esse grande projeto. Conseguimos proporcionar oportunidade e conteúdo, estimulando a criatividade das nossas crianças e contribuindo para uma Educação cada vez melhor”, destacou Ashiuchi.