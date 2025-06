Colheita de hortaliças pode levar o dobro do tempo devido ao inverno

Com a chegada das baixas temperaturas, a colheita de hortaliças pode levar até o dobro do tempo para ser realizada. Em Suzano, embora o inverno ainda não tenha começado oficialmente, a proximidade da estação já traz dias mais curtos e frios, o que atrasa o desenvolvimento das plantas.

O presidente do Sindicato Rural de Suzano, Ricardo Sato, explicou que, caso o inverno deste ano seja mais rigoroso do que o anterior, a produção pode ser afetada. “Podemos ter a diminuição de alguns cultivares, mas esperamos que isso não comprometa significativamente a oferta nem os valores... preferimos não sofrer por antecipação”, comentou.

De acordo com Sato, os produtores rurais estão com uma postura resistente, prontos para enfrentar o frio. “Por mais catastróficas que as previsões meteorológicas possam ser para nossa região, dificilmente serão iguais ou piores do que na década de 1990”, afirmou. O presidente ainda destacou que: “Mesmo se acontecer, nossos profissionais sabem ser resilientes”.

A preocupação com os preços também parece controlada, já que os pedidos costumam cair cerca de 40% durante o inverno. “Se acontecer alguma geada os preços podem subir, sim, pois elas danificam nossas plantações.

No entanto, como a procura por nossos produtos diminui nessa época do ano, os valores ainda estariam dentro de uma faixa de preço equilibrada entre oferta e demanda”, explicou Sato.