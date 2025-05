Colisão entre carro e ônibus deixa duas passageiras mortas e seis feridos em Suzano

Uma colisão envolvendo um automóvel e um ônibus terminou com duas passageiras do carro mortas, em Suzano.

O acidente ocorreu por volta das 4h30 deste domingo (18/05), entre a Rua Rui Barbosa e a Avenida Antônio Marques Figueira, na região central da cidade, no momento em que o semáforo do cruzamento estava com sinalização amarela intermitente.

Segundo a Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, o procedimento é previsto na lei municipal 4.708 de 30 de outubro de 2013, que compreende o período para esse funcionamento entre 23 e 5 horas.

As duas passageiras do automóvel morreram no local.

O motorista do veículo foi resgatado e levado para o Hospital e Maternidade de Suzano (HMS). Entre os que estavam dentro do ônibus, cinco se feriram e também foram encaminhados ao HMS. O atendimento foi realizado tanto pelo Corpo de Bombeiros quanto pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, as vítimas deram entrada no HMS entre 5h13 e 5h50. Elas estão passando por atendimento e sendo avaliadas pela equipe médica da unidade.

Técnicos da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana estiveram no local e acompanham as investigações, que estão sendo conduzidas pelas autoridades competentes. Com a colisão, o semáforo foi danificado, todavia, assim que a perícia for concluída o reparo no equipamento será providenciado.

“É importante esclarecer que, conforme estabelece o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), em cruzamentos sem sinalização semafórica ativa ou com semáforo intermitente, a preferência de passagem é do veículo que se apresenta pela direita. Vale lembrar, ainda, que o cruzamento apresenta sinalização viária adequada e boa iluminação”, informou a Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana.

A Prefeitura de Suzano informou que se solidariza com amigos e familiares das vítimas e reforça o compromisso com a segurança viária e a prevenção de acidentes. “A administração municipal segue colaborando com as investigações e reforça que todo acidente com perda de vida deve ser tratado com a máxima seriedade, respeito e responsabilidade”.