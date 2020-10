Colônia japonesa propõe parcerias para o prefeito que assumir mandato 2021-2024

A colônia japonesa de Suzano propõe parcerias nas áreas da educação e do esporte para o futuro prefeito. O objetivo é fortalecer a cultura nipônica na cidade. Além disso, também esperam novos projetos dos próximos vereadores.

De acordo com o presidente da Associação Cultural Esportiva Agrícola Suzano (Aceas) Nikkey, Junji Toyoda, em 1958, no ano da comemoração do 50º ano da imigração japonesa no Brasil, houve a união de 18 associações japonesas espalhadas em toda a região suzanense, e formou-se assim a Associação Cultural Suzanense, que anos depois viraria Aceas. No entanto, por falta de parcerias e projetos relacionados a colônia japonesa ao longo desses anos, Suzano conta hoje com apenas quatro associações nipônicas. Junji acredita que essas perdas de associações fizeram com que a colônia japonesa se enfraquecesse na cidade.

"A colônia japonesa em Suzano tem muita história. O Aceas tem muita história ligada a colônia. Tínhamos 18 associações e hoje temos quatro. Até mesmo de escolas japonesas, que não vemos mais. Não teve empenho de alguém. Não sei se foi político, socioeconômico, mas alguma coisa faltou para preservar as tradições e culturas do Japão", explicou.

O presidente do Aceas disse que novas parcerias com o poder público seria a melhor opção para fortalecer a cultura japonesa na cidade. Segundo Junji, o Aceas poderia ministrar aulas educativas e esportivas de japonês, como por exemplo de kendo (arte marcial), para crianças. "Parcerias e novos projetos como estes seriam essencial para valorizar a cultura japonesa. Acredito que a Prefeitura ainda tem aulas de kendo, mas poderíamos ampliar", frisa.

Contudo, Junji disse o Aceas já tentou uma parceria com o poder público em anos anteriores, mas sem sucesso. "Tentamos fechar parceria para ministrar aulas de tênis de mesa, mas na época não aceitaram. Sabemos que não é fácil porque tudo tem a contrapartida", completou.