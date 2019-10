Com 12 mil peças, Outlet Solidário segue até este sábado

A segunda edição do Outlet Solidário, realizado na sede da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Suzano, segue até este sábado, 12. Segundo o empresário Vitor Moraes, responsável pelo Outlet, 12 mil peças, de 70% a 80% de desconto, foram colocadas à venda.

Vitor realiza o projeto há três anos em Apaes de, praticamente, todo o Estado de São Paulo. "Estamos com este projeto com as Apaes há três anos e é algo que dá certo".

A diretora geral da Associação, Claudineia Machado, diz que o Outlet é uma ação que ajuda e beneficia a Apae.

"A primeira vez foi muito boa e ajudou bastante a Apae. É algo necessário. A Apae precisa dessa transação. Estou otimista em relação à esta segunda edição do Outlet Solidário. É uma parceria que deu certo", explica.

O DS conversou com as pessoas que estavam à procura de itens diversos no Outlet. Quem passa pelo local, encontra roupas de cama, mesa e banho, calçados, vestuário feminino e masculino e roupas infantis.

A aposentada Edna Camanho estava pela primeira vez no Outlet e procurava por roupas infantis para presentear a neta no dia das crianças.

"Estou procurando vestidos infantis para dar a minha neta no dia das crianças. Tem bastante opção aqui. São roupas de qualidade e o preço é acessível"

O funcionário público de São Paulo, Flávio Camanho, também estava pela primeira vez no Outlet e afirma que simpatizou com as opções que encontrou pelo local. "Estou à procura de roupas infantis no momento. Aqui tem bastante opção".

"Estou pela primeira vez aqui. Por enquanto dando uma olhada geral para escolher o que comprar, já que são muitas opções", conta a bancária Ana Maria Carnevale.