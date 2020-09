Com 20% de obra concluída, Avenida Brasil começa a receber asfalto

A Avenida Brasil, importante via de ligação entre Suzano e Poá, começou a receber aplicação de asfalto. O primeiro trecho a receber a ação fica ao lado do viaduto Ryu Mizuno, no Jardim Imperador. A obra está 20% concluída. A informação é da Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos de Suzano.

A obra de pavimentação teve início em 20 de julho. Com a utilização de máquinas e caminhões, os trabalhadores da empresa responsável, ObraMix Ltda., aplicam o "binder" - que é uma massa utilizada para nivelar o pavimento - e em seguida a capa asfáltica, que terá cerca de cinco centímetros de espessura.

Fluxo normal

Como a avenida Brasil é extensa, este serviço é realizado por trechos.

Ao mesmo tempo, os operários constroem novos sarjetões e promovem reparos em sarjetas e guias.

O fluxo de veículos segue normalmente durante a obra.

Prazo para conclusão

O prazo para conclusão dos trabalhos é até o primeiro semestre de 2021, embora a intenção da pasta é fazer com que terminem ainda neste ano.

Até o momento, já houve remoção parcial de paralelepípedos e compactação com pedras e rachões nas laterais da avenida.

O canteiro central ainda passará por revitalização, com pintura e paisagismo, e haverá reforço da sinalização de trânsito e substituição da iluminação pública.

Pavimentação

Os serviços de pavimentação ocorrem entre o viaduto Ryu Mizuno e a ponte do rio Guaió, nas duas pistas da avenida Brasil, que somam quatro quilômetros de extensão (ambos os sentidos).

Ao todo, o investimento é de R$ 5.893.218,73, dos quais R$ 4 milhões são recursos do governo do Estado e o restante de contrapartida da Prefeitura de Suzano.

Sabesp

Paralelamente, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) realiza implantação de tubulação no local como parte da ampliação do sistema de coleta de esgoto, nos mesmos moldes da obra executada na avenida Major Pinheiro Fróes (SP-66).