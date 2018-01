Com 2,45 kg, Yuri é o primeiro bebê a nascer neste ano em Suzano

Com 2,45 quilos, o pequeno Yuri Parola Suguira foi o primeiro bebê a nascer em 2018, em Suzano. Ele nasceu de cesariana, às 9h59, na Santa Casa de Misericórdia. A mãe, a operadora de caixa Patrícia Parola contou que o recém-nascido chegou de surpresa. Isso porque ela teve dois inícios de aborto durante a gestação e uma semana antes dela ir para uma mesa de cirurgia para tirar o útero devido a um problema de saúde, descobriu que daria luz ao primeiro menino da família.

Marcado para dia 14 deste mês, o parto teve que ser antecipado devido uma cardiopatia (doença no coração) da mãe, que acelera o batimento do órgão. Ela passava por essa situação diariamente, mas no primeiro dia do ano o médico resolveu por realizar o parto do menino, que tinha 38 semanas, para não prejudicar o desenvolvimento dele.

Antes disso, a mãe afirmou que a gestação do bebê foi complicada. O motivo foi a adenomiose (crescimento de tecido do endométrio fora do útero) que Patricia tinha. A patologia quase fez com que ela removesse o útero sete dias antes de descobrir que estava grávida de sete semanas. Além disso, a mãe já tinha passado por dois inícios de aborto e é mãe de outras três crianças, as filhas Nayara, hoje com 13 anos; de Julia de 11 anos; e Lohanny de 9 anos.

Yuri chegou para completar a família, que mora no Jardim Revista. Em um parto cirúrgico de cerca de 40 minutos, Patrícia contou que não esperava dar a luz em pleno primeiro dia de 2018. "Já tínhamos marcado o parto e aguardávamos ansiosos pelo dia. Porém, aconteceu de forma inesperada. Foi uma sensação boa e melhor ainda em acontecer numa data especial", enfatizou.

O nome foi escolhido pelo pai Marcos Haruo, que procurou pela internet as opções. E segundo a mãe, o filho puxou a aparência do pai. "A cara do pai. Durante a gestação eu não podia ficar perto do Marcos que ele se mexia para o lado dele e ficava quieto. Ele nasceu e logo vi que a aparência é igual".

A mãe ainda ressaltou que terá um grande desafio pela frente, já que cuidou de três meninas e terá que ter outras formas de lhe dar com um menino na casa. "Menina é sempre mais fácil de cuidar. Agora terei o Yuri e tenho que estar preparada para o que der e vier", completou.

Na maternidade da Santa Casa, quem cuida do bebê além da mãe, é a enfermeira Viviane Moreira, a auxiliar Ivanir Silveira e a responsável técnica pelo setor Mara Rubia.