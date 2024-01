Com 3,2 quilos, a pequena Luna Carvalho Monteiro foi a primeira bebê a nascer em 2024, em Suzano.



Luna nasceu de parto normal às 01h53, no dia 1º de janeiro de 2024, na Santa Casa de Misericórdia. Pesando 3,2 kg e 46,5 cm, a menina foi recebida com muita emoção pela mamãe Jeniffer Layzla e o papai William Gabriel.