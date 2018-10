Com 47 mil inscrições, concurso da Educação tem prova neste domingo

A prova objetiva do concurso público para contratação de novos profissionais que irão atuar na Secretaria Municipal de Educação (nº 002/2018), aberto pela Prefeitura de Suzano, ocorrerá no próximo domingo (21) com 47.154 inscrições. A disputa envolve 98 vagas em 14 funções. Locais e horários podem ser consultados no edital de convocação publicado na página da administração municipal na Internet, emhttps://goo.gl/choxTb, e também no site da Fundação Vunesp (www.vunesp.com.br), responsável pela realização.

O número de inscrições não corresponde à quantidade de participantes, já que uma mesma pessoa poderia prestar o concurso público para dois cargos distintos, desde que as provas não ocorressem no mesmo horário. A função de Auxiliar de Secretaria é a mais concorrida, com 1.773 candidatos disputando a única vaga disponível.

A opção com a segunda disputa mais acirrada é a de Secretário de Escola. Ao todo, 8.285 pessoas concorrerão a cinco oportunidades, o que corresponde a 1.657 candidatos por vaga. Apesar disso, Professor de Educação Básica I – 30 horas é o cargo que mais teve inscrições efetivadas: 8.330, ao todo. Serão 833 concorrentes por cada uma das dez vagas.

A Vunesp aplicará a prova objetiva no próximo domingo em unidades educacionais localizadas em Suzano, Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba e Mogi das Cruzes. Pela manhã será às 9 horas, com a participação dos candidatos aos cargos de Agente de Segurança Escolar, Cozinheiro Escolar, Auxiliar de Atividades Escolares, Auxiliar de Secretaria, Diretor de Escola e Professor de Educação Básica I – 30 horas.

Já no período da tarde, farão a prova quem se inscreveu para Agente Escolar, Motorista de Transporte Escolar, Auxiliar de Desenvolvimento Educacional, Operador de Som e Luz, Secretário de Escola, Professor de Educação Básica Adjunto, Professor de Educação Básica II – Artes e Professor de Educação Básica II – Educação Física. O exame está marcado para 15 horas. A orientação é que os candidatos compareçam aos locais com 60 minutos de antecedência e levem caneta esferográfica de tinta preta e um documento de identificação com foto.

A prova objetiva tem caráter eliminatório e classificatório. A quantidade de questões (de 40 a 60) e o conteúdo programático (Língua Portuguesa, Matemática, Conhecimentos Específicos, Noções de Informática, Conhecimentos Pedagógicos e Legislação) variam de acordo com a função a que se concorre.

O concurso terá fase única para quem disputar os cargos de Agente de Segurança Escolar, Agente Escolar, Auxiliar de Atividades Escolares, Auxiliar de Secretaria, Secretário de Escola e Auxiliar de Desenvolvimento Educacional. Para os candidatos das demais funções que forem habilitados na prova objetiva (com nota igual ou superior a 50 pontos), está prevista uma segunda etapa: prova prática ou prova de títulos.

Concurso público para Secretaria Municipal de Educação

Prova objetiva em 21/10 (domingo), às 9 e às 15 horas:

• Manhã: Agente de Segurança Escolar; Cozinheiro Escolar; Auxiliar de Atividades Escolares, Auxiliar de Secretaria; Diretor de Escola; e Professor de Educação Básica I.

• Tarde: Agente Escolar; Motorista de Transporte Escolar; Auxiliar de Desenvolvimento Educacional; Operador de Som e Luz; Secretário de Escola; Professor de Educação Básica Adjunto; Professor de Educação Básica II: Artes; e Professor de Educação Básica II: Educação Física.

Candidatos e vagas

• Agente de Segurança Escolar – 6.031 candidatos – 10 vagas – 603,1 candidatos/vaga

• Agente Escolar – 6.519 candidatos – 10 vagas – 651,9 candidatos/vaga

• Cozinheiro Escolar – 1.919 candidatos – 10 vagas – 191,9 candidatos/vaga

• Motorista de Transporte Escolar – 931 candidatos – 1 vaga – 931 candidatos/vaga

• Auxiliar de Atividades Escolares – 4.431 candidatos – 10 vagas – 443,1 candidatos/vaga

• Auxiliar de Desenvolvimento Educacional – 3.585 candidatos – 10 vagas – 358,5 candidatos/vaga

• Auxiliar de Secretaria – 1.773 candidatos – 1 vaga – 1.773 candidatos/vaga

• Operador de Som e Luz – 72 candidatos – 1 vaga – 72 candidatos/vaga

• Secretário de Escola – 8.285 candidatos – 5 vagas – 1.657 candidatos/vaga

• Diretor de Escola – 1.249 candidatos – 10 vagas – 124,9 candidatos/vaga

• Professor de Educação Básica Adjunto – 1.774 candidatos – 5 vagas – 354,8 candidatos/vaga

• Professor de Educação Básica I – 8.330 candidatos – 10 vagas – 833 candidatos/vaga

• Professor de Educação Básica II: Artes – 609 candidatos – 8 vagas – 76,12 candidatos/vaga

• Professor de Educação Básica II: Educação Física – 1.646 candidatos – 7 vagas – 235,14 candidatos/vaga