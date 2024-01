Com 6,3 mil bueiros limpos, Secretaria de Manutenção supera meta do ano

Suzano termina 2023 com 6,3 mil bueiros limpos e supera com folga a meta estabelecida no início do ano, que era de 4,8 mil, de acordo com os dados divulgados pela Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos de Suzano. No total, a pasta recolheu 388 toneladas de resíduos e trocou 545 tampas. Os dados integram o balanço anual divulgado pela pasta nesta quarta-feira (03/01) e mostram o empenho da secretaria em garantir o escoamento da chuva às galerias.

As atividades realizadas nesses locais são um dos principais destaques da produtividade da pasta em 2023, mas não o único. Os rios também receberam atenção especial e, só neste ano, a Manutenção e Serviços Urbanos impediu que 2.740 toneladas de resíduos despejados em valas e rios colocassem os bairros em risco em dias chuvosos. Neste ano, 115 redes e 208 valas de drenagem e rios passaram por limpeza.

O balanço também traz 2.138 metros de galerias reformadas e 5.454 toneladas de resíduos retirados de pontos viciados. “Todas essas ações foram determinantes para promover o fluxo da água. Vale ressaltar que essas ações iniciaram em janeiro, com intensificação ao longo do Plano Verão”, destacou o secretário Samuel Oliveira.

A pasta ainda realizou o trabalho de cascalhamento e nivelamento de vias vicinais, contemplando 256 quilômetros. No período, também foram realizadas limpeza de feiras, manutenção de plantas de praças e vegetações. Com relação à poda de árvores, foram 1.809 procedimentos.

“São muitas ações que, às vezes, as pessoas não sabem que são executadas pela nossa pasta. Temos que trabalhar continuamente nos quatro cantos da cidade porque esse cuidado é algo que precisa ser feito diariamente. A população está sendo bem atendida e isso vai seguir durante o ano que vem”, finalizou Samuel.