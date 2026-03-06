Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Com 7 mil atendimentos, Departamento da Mulher comemora 2 anos hoje

Desde sua criação, em 8 de março de 2024, o departamento realizou 814 atendimentos internos e 6.523 atendimentos externos

06 março 2026 - 07h00Por Yasmin Torres - Da Reportagem Local
- (Foto: Luana Bergamini/Secop Suzano)

A Secretaria Municipal de Governo de Suzano comanda, nesta sexta-feira (6), evento do 2º aniversário do Departamento da Mulher.

O evento será no Cineteatro Wilma Bentivegna. Desde sua criação, em 8 de março de 2024, o departamento realizou mais de 7 mil atendimentos. O Departamento é comandado pela advogada Maria Margarida Mesquita. Alex Santos é o secretário de Governo.

Até o momento, houve 814 atendimentos internos, 120 palestras, 88 eventos e 6.523 atendimentos externos. Também foram realizadas 12 edições de panfletagem e 112 reuniões, além da participação em três edições da “Conferência da Mulher”.

O evento, que tem seu início marcado para às 9h30, terá duração de duas horas e vai contar com uma roda de conversa com o público. 

Haverá ainda música ambiente instrumental com uma playlist composta por mulheres, um painel para fotos “Rosa & Prosa” na entrada do protocolo e a entrega de marcador com frase inspiradora para as participantes.

Serviço

A roda de conversa será no Cineteatro Wilma Bentivegna, que está localizado no número 70 da rua Paraná, no centro de Suzano. O evento é aberto ao público e começa às 9h30 desta sexta-feira (6).

 

