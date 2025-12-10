Com 92,5 pontos, Suzano fica em 6º no Estado com selo 'Município VerdeAzul'

Suzano conquistou mais um importante reconhecimento na área ambiental ao receber, nesta terça-feira (09/12), no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, a nova certificação do “Programa Município VerdeAzul” (PMVA). O prefeito Pedro Ishi e o secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang, representaram a cidade na cerimônia.

O encontro, que contou com as presenças do governador Tarcísio de Freitas, do vice-governador Felicio Ramuth, do presidente da Assembleia Legislativa do Estado (Alesp), André do Prado, da secretária de Estado de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Resende, do secretário estadual de Saúde, Eleuses Paiva, e do secretário do Verde e do Meio Ambiente de São Paulo e ex-prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, celebrou os municípios com melhor desempenho em políticas públicas sustentáveis.

O resultado reafirma a evolução contínua da cidade no programa estadual. Suzano registrou, no ranking divulgado em 2024, 88 pontos entre cidades com 100 mil a 499.999 habitantes, figurando na 9ª posição. Na nova avaliação, o município alcançou 92,5 pontos, avançando para a 6ª posição no ranking do Estado de São Paulo. O salto demonstra que as ações ambientais executadas pela administração municipal têm sido eficientes, planejadas e permanentes.

O prefeito comemorou o resultado, destacando o empenho coletivo e o avanço da cidade na agenda sustentável. “Suzano tem mostrado, ano após ano, que está no caminho certo. Subir de 88 para 92,5 pontos e chegar à 6ª posição demonstra a seriedade com que tratamos o meio ambiente. Estamos reforçando nossa atuação, modernizando processos e garantindo que as políticas públicas se tornem permanentes. Esse reconhecimento fortalece nossa responsabilidade com uma cidade cada vez mais verde, equilibrada e sustentável para todos”, afirmou Pedro Ishi.

Já o secretário de Meio Ambiente destacou o esforço das equipes técnicas e o impacto direto das ações. “Esse resultado é fruto de muito trabalho, planejamento e dedicação de toda a nossa equipe. Suzano evoluiu porque tratamos o meio ambiente como prioridade, com ações que vão da educação ambiental à fiscalização, passando pela gestão das águas, arborização e resíduos sólidos. A certificação do VerdeAzul mostra que o que estamos fazendo funciona - e nos desafia a avançar ainda mais”, disse André Chiang.

O “Programa Município VerdeAzul” avalia critérios como arborização urbana, gestão das águas, educação ambiental, resíduos sólidos e governança, reconhecendo iniciativas reais que promovem equilíbrio ambiental e melhoria da qualidade de vida. A conquista reflete o trabalho integrado das equipes técnicas da Secretaria de Meio Ambiente, com destaque para ações de fiscalização, campanhas de conscientização, implantação de projetos de conservação e avanços na gestão municipal dos recursos naturais.

“Em todos os avanços que estão acontecendo no Estado de São Paulo, a Alesp está presente e discutindo e lutando pelo melhor. Parabéns a todos pelas conquistas”, enalteceu André do Prado.

Em sua fala, Tarcísio de Freitas enalteceu os prefeitos presentes e parabenizou pelas conquistas. “Quero cumprimentar os prefeitos. Vocês têm feito a diferença e sido parceiros. É uma honra ter 240 prefeitos aqui. É muito bom ter um dia como esse para celebrar as grandes conquistas”, declarou o governador.

Suzano tem ganhado cada vez mais destaque em rankings nacionais, consolidando-se como referência em sustentabilidade e eficiência na gestão urbana. Em 2025, a cidade foi apontada pelo Instituto Trata Brasil como o município com o menor índice de perda de água do País - registrando apenas 0,88% de desperdício na distribuição, bem abaixo da média nacional de 40,31%. No mesmo ano, segundo levantamento do Centro de Liderança Pública (CLP), Suzano alcançou o 1º lugar nacional em combate ao desmatamento ilegal e gestão de resíduos sólidos/lixo, superando 418 municípios das cinco regiões do Brasil.

Além disso, no âmbito regional de saneamento, Suzano lidera no Alto Tietê, com cobertura de abastecimento de água atingindo cerca de 97,4% e esgotamento sanitário acima de 91%, consolidando-se entre as melhores cidades do País em saneamento básico.

Pedro Ishi ressaltou que o meio ambiente é prioridade da gestão. “Esse reconhecimento do ‘Município VerdeAzul’ reforça que nossas políticas estão no rumo certo e nos incentiva a fazer ainda mais. O meio ambiente é algo muito importante para nós e para as próximas gerações. Vamos continuar dedicando esforço, seriedade e planejamento para entregar uma cidade que orgulhe nossa população hoje e nas próximas gerações”, finalizou.