10/12/2025
Cidades

Com 92,5 pontos, Suzano fica em 6º no Estado com selo 'Município VerdeAzul'

Suzano conquistou mais um importante reconhecimento na área ambiental ao receber nova certificação

10 dezembro 2025 - 05h00Por da Reportagem Local
Suzano conquistou mais um importante reconhecimento na área ambiental ao receber, nesta terça-feira (09/12), no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, a nova certificação do “Programa Município VerdeAzul” (PMVA). O prefeito Pedro Ishi e o secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang, representaram a cidade na cerimônia.

O encontro, que contou com as presenças do governador Tarcísio de Freitas, do vice-governador Felicio Ramuth, do presidente da Assembleia Legislativa do Estado (Alesp), André do Prado, da secretária de Estado de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Resende, do secretário estadual de Saúde, Eleuses Paiva, e do secretário do Verde e do Meio Ambiente de São Paulo e ex-prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, celebrou os municípios com melhor desempenho em políticas públicas sustentáveis.

O resultado reafirma a evolução contínua da cidade no programa estadual. Suzano registrou, no ranking divulgado em 2024, 88 pontos entre cidades com 100 mil a 499.999 habitantes, figurando na 9ª posição. Na nova avaliação, o município alcançou 92,5 pontos, avançando para a 6ª posição no ranking do Estado de São Paulo. O salto demonstra que as ações ambientais executadas pela administração municipal têm sido eficientes, planejadas e permanentes.

O prefeito comemorou o resultado, destacando o empenho coletivo e o avanço da cidade na agenda sustentável. “Suzano tem mostrado, ano após ano, que está no caminho certo. Subir de 88 para 92,5 pontos e chegar à 6ª posição demonstra a seriedade com que tratamos o meio ambiente. Estamos reforçando nossa atuação, modernizando processos e garantindo que as políticas públicas se tornem permanentes. Esse reconhecimento fortalece nossa responsabilidade com uma cidade cada vez mais verde, equilibrada e sustentável para todos”, afirmou Pedro Ishi.

Já o secretário de Meio Ambiente destacou o esforço das equipes técnicas e o impacto direto das ações. “Esse resultado é fruto de muito trabalho, planejamento e dedicação de toda a nossa equipe. Suzano evoluiu porque tratamos o meio ambiente como prioridade, com ações que vão da educação ambiental à fiscalização, passando pela gestão das águas, arborização e resíduos sólidos. A certificação do VerdeAzul mostra que o que estamos fazendo funciona - e nos desafia a avançar ainda mais”, disse André Chiang.

O “Programa Município VerdeAzul” avalia critérios como arborização urbana, gestão das águas, educação ambiental, resíduos sólidos e governança, reconhecendo iniciativas reais que promovem equilíbrio ambiental e melhoria da qualidade de vida. A conquista reflete o trabalho integrado das equipes técnicas da Secretaria de Meio Ambiente, com destaque para ações de fiscalização, campanhas de conscientização, implantação de projetos de conservação e avanços na gestão municipal dos recursos naturais.

“Em todos os avanços que estão acontecendo no Estado de São Paulo, a Alesp está presente e discutindo e lutando pelo melhor. Parabéns a todos pelas conquistas”, enalteceu André do Prado.

Em sua fala, Tarcísio de Freitas enalteceu os prefeitos presentes e parabenizou pelas conquistas. “Quero cumprimentar os prefeitos. Vocês têm feito a diferença e sido parceiros. É uma honra ter 240 prefeitos aqui. É muito bom ter um dia como esse para celebrar as grandes conquistas”, declarou o governador.

Suzano tem ganhado cada vez mais destaque em rankings nacionais, consolidando-se como referência em sustentabilidade e eficiência na gestão urbana. Em 2025, a cidade foi apontada pelo Instituto Trata Brasil como o município com o menor índice de perda de água do País - registrando apenas 0,88% de desperdício na distribuição, bem abaixo da média nacional de 40,31%. No mesmo ano, segundo levantamento do Centro de Liderança Pública (CLP), Suzano alcançou o 1º lugar nacional em combate ao desmatamento ilegal e gestão de resíduos sólidos/lixo, superando 418 municípios das cinco regiões do Brasil.

Além disso, no âmbito regional de saneamento, Suzano lidera no Alto Tietê, com cobertura de abastecimento de água atingindo cerca de 97,4% e esgotamento sanitário acima de 91%, consolidando-se entre as melhores cidades do País em saneamento básico.

Pedro Ishi ressaltou que o meio ambiente é prioridade da gestão. “Esse reconhecimento do ‘Município VerdeAzul’ reforça que nossas políticas estão no rumo certo e nos incentiva a fazer ainda mais. O meio ambiente é algo muito importante para nós e para as próximas gerações. Vamos continuar dedicando esforço, seriedade e planejamento para entregar uma cidade que orgulhe nossa população hoje e nas próximas gerações”, finalizou.

