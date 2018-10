Com 98,28% de urnas apuradas, Alto Tietê tem 6 deputados federais e 4 estaduais eleitos

Dos 62 candidatos a deputados estadual e federal, que disputaram as eleições pela região, dez foram eleitos até agora. Para deputado estadual ganharam as eleições: Estevam Galvão (DEM), André do Prado (PR), Rodrigo Gambale (PSL) e Marcos Damásio (PR).

Para federal venceram os seguintes candidatos: Marcio Alvino (PR), Marco Bertaiolli (PSD), Guilherme Mussi (PP), Roberto Lucena (Pode), Douglas Belchior (PSOL) e Katia Sastre (PR).

Esse é o resultado com 98,28% de urnas apuradas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Gastos

Os gastos com campanhas eleitorais, neste ano, foram fixados em até R$ 1 milhão para candidatos a deputado estadual, enquanto os concorrentes à cadeira na Câmara Federal tiveram o limite estipulado em R$ 2,5 milhões.

Os homens brancos são 90,2% do total de candidatos do sexo masculino, já que apenas seis são negros, sendo que um deles é o concorrente ao governo do Estado. Entre as profissões, a atuação como empresário lidera a lista com 13,1% das declarações.

Já o grau de escolaridade dominante é o ensino superior completo, presente em 78,6% das candidaturas registradas no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). No Alto Tietê, pelo menos 14 mulheres foram contabilizadas na corrida eleitoral, para os cargos de deputadas estaduais e federais. Contudo, o perfil da candidatura na região aponta para o candidato homem, branco, empresário e com ensino superior completo.

VOTOS COM 98,28% DE URNAS APURADAS

FEDERAL

Marcio Alvino (PR) 121,4 mil votos

Marco Bertaiolli (PSD) – 136,5 mil votos

Guilherme Mussi (PP) – 130,4 mil votos

Roberto Lucena (Pode) – 54,9 mil votos

Douglas Belchior (PSOL) – 45,5 mil votos

Katia Sastre (PR) – 260,3 mil votos

ESTADUAL

Estevam Galvão (DEM) – 58,9 mil votos

André do Prado (PR) – 121,4 mil votos

Rodrigo Gambale (PSL) – 85,7 mil votos

Marcos Damásio (PR) – 80,8 mil votos