Com acervo de 113 mil livros, bibliotecas recebem 5,8 mil leitores por mês, aponta balanço

As bibliotecas do Alto Tietê contam com um acervo de aproximadamente 113 mil livros, mas têm um baixo número de leitores por mês: 5,8 mil visitantes mensais, em média. São, ao menos, 11 bibliotecas públicas no Alto Tietê.

Os dados são de Suzano, Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos, Arujá e Guararema. Os demais municípios não responderam aos questionamentos até o fechamento da reportagem.

Em Suzano, a Prefeitura informou que são seis bibliotecas públicas, com a principal localizada no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi. As demais estão no Centro de Artes e Esportes Unificado (CEU) Alberto de Souza Candido; no Centro Cultural Colorado Monteiro Lobato; no Centro Cultural Casa Branca Fumiko Fukushima Katsumata; no Centro Cultural Boa Vista Nelson da Cruz; e na Casa de Cultura Palmeiras Professor Luiz Antônio da Silva.

Na cidade o acervo é de cerca de 35 mil livros e revistas de diversos gêneros. Aproximadamente mil pessoas por mês passam pelos locais e 450 livros são emprestados mensalmente.

Para alugar um livro nas unidades de Suzano, é necessário comparecer em uma das unidades com documento de identidade e comprovante de residência da cidade. Após a apresentação dos documentos, o leitor pode retirar sua carteirinha de acesso.

De acordo com a Prefeitura, os interessados podem pegar até dois livros simultaneamente, com um prazo de 14 dias para devolução.

Mogi conta com uma biblioteca municipal, localizada no Centro Cultural de Mogi das Cruzes. O local conta com acervo aproximado de 30 mil livros. A média de leitores que frequentam o local é de 320 por mês.

É possível consultar o acervo digitalmente, pelo site biblioteca.pmmc.com.br, com a pesquisa podendo ser feita por autor, título ou assunto.

Para se associar é necessária a apresentação de duas fotos 3x4, um documento de identidade e um comprovante de residência atual. Mais informações podem ser obtidas por meio do telefone (11) 4798-6986.

A Prefeitura de Itaquá informou que conta com uma biblioteca municipal, localizada na Secretaria de Cultura. O local conta com um acervo de 18 mil livros para consulta e empréstimo. O interessado pode pegar até três unidades por 15 dias, com o cadastro sendo feito pessoalmente ou pelo site cutt.ly/23EG9Au

A Biblioteca Municipal Professor Aroldo de Azevedo recebe, mensalmente, cerca de 1,5 mil leitores.

Em Ferraz de Vasconcelos, a Prefeitura informou que existe uma biblioteca municipal, localizada no Centro da cidade. O espaço tem um acervo de aproximadamente 3 mil livros e recebe cerca de 200 pessoas mensalmente.

De acordo com a administração, uma das obras mais procuradas no local é “Capitães de Areia”, de Jorge Amado. Livros de romance são os mais procurados na biblioteca de Ferraz.

Para alugar um livro na biblioteca é necessário levar o comprovante de endereço e o documento original com foto.

Em Arujá, a biblioteca municipal está localizada no Jardim Planalto e tem um acervo de aproximadamente 15 mil livros. O local recebe cerca de 350 leitores mensais.

Para o empréstimo de livros é necessário fazer um cadastro apresentando o RG e comprovante de residência. Menores de idade precisam estar acompanhados do responsável.

A Prefeitura de Guararema informou que conta com uma biblioteca municipal, localizada dentro da Estação Literária Professora Maria de Lourdes Évora Camargo.