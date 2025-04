Com almoço a R$ 1, Bom Prato serve mais 164 mil refeições em fevereiro

O Bom Prato serviu 164.811 refeições, em fevereiro, nas quatro unidades do Alto Tietê. As cidades de Poá, Arujá, Guararema, Biritiba-Mirim, Santa Isabel e Salesópolis não contam com o serviço.

O valor dos pratos permanece inalterado desde o ano 2000, quando o Bom Prato foi criado, sendo R$ 1 para almoço ou jantar e R$ 0,50 para o café da manhã.

A única unidade fixa em Suzano é a segunda que mais serviu refeições no Alto Tietê, o número é de 6.656 cafés da manhã, 28.858 refeições no almoço e 6.900 no jantar. Além disso, o município está recebendo revitalização de equipamentos, com um investimento de R$ 19,4 mil do estado. Dessa forma poderão atender ainda mais pessoas, com mais rapidez e profissionalidade.

Mogi das Cruzes, por sua vez, é a única cidade da região que possui duas unidades fixas e uma unidade móvel. Juntas, elas serviram 10.696 cafés da manhã, 36.003 refeições no almoço e 12.297 no jantar, sendo o município que mais disponibilizou comida no mês de fevereiro. A prefeitura do Estado reforça que a instalação de uma Unidade do Restaurante Popular é feita com base em estudos que levam em consideração os critérios socioeconômicos e populacionais, tornando provável que uma cidade tenha mais unidades que outra.

Em Ferraz de Vasconcelos, a unidade está recebendo R$ 446,8 mil para renovar sua infraestrutura e equipamentos. O município possui uma unidade fixa e uma unidade móvel do programa, elas serviram 5.700 cafés da manhã, 23,1 mil refeições no almoço e 5,7 mil no jantar. De acordo com o Estado, essa modalidade Bom Prato móvel tem como objetivo aumentar a capilaridade do atendimento da unidade já implantada para a população sem acesso à segurança alimentar do entorno, num raio de até 30 minutos, mantendo-se assim, a qualidade das refeições produzidas.

Itaquaquecetuba, por fim, conta com uma unidade fixa na cidade e foram servidos nela mais de 5 mil cafés da manhã, 20 mil almoços e 6 mil refeições no jantar. Com um investimento de aproximadamente R$ 170 mil, o município poderá dar um novo vigor a suas obras e suas ferramentas de trabalho. O objetivo é melhorar o atendimento público e facilitar o trabalho dos funcionários.