Com alta procura, Centro de Vacinas pede 3º lote contra gripe em Suzano

Com a alta procura da vacina contra a gripe em Suzano, o Centro de Vacinação (Cevan) tem encontrado dificuldades para manter as doses. A campanha na clínica começou há cerca de 10 dias, e mesmo assim, um terceiro lote já está previsto para chegar na próxima semana.

Isso porque a média de atendimentos dobrou na unidade. Segundo a diretora técnica da clínica, Valéria Genovezzi, pacientes de outras cidades estão indo até o local em busca das vacinas que protegem contra o vírus Influenza.

"A demanda está sendo muito maior do que a que temos condições de atender e os lotes estão chegando pela metade, porque os laboratórios não estão conseguindo dar conta da quantidade de vacinas", diz.

As doses estão chegando em quantidades "parceladas" por conta da procura. No entanto, a partir do momento em que a clínica tiver doses disponíveis, o procedimento para aplicação é bem simples. O paciente pode ir ao local e, no próprio balcão, adquirir uma vacina.

O valor das doses foi determinado pelo Conselho Regional de Medicina. Nas clínicas privadas, elas estão sendo comercializadas por algo entre R$ 100 e R$ 150.

Conscientização

A diretora destacou a importância de as pessoas se vacinarem contra a gripe neste momento, já que a aplicação da dose facilita o diagnóstico do novo coronavírus.

"Acho importante, porque que as pessoas estão se conscientizando sobre a necessidade e a importância da vacinação. Embora ela não proteja contra o coronavirus, é bom ver que as pessoas estão entendendo a importância de se vacinar, principalmente agora, já que ela facilita o diagnostico", diz a diretora.