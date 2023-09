Com altas temperaturas, sorveterias de Suzano veem movimento crescer

As sorveterias de Suzano tiveram crescimento nas vendas após aumento da temperatura nos últimos dias. Há expectativa de uma onda de calor até a próxima semana.

Felipe Leite Alves, que é gerente administrativo de uma sorveteria que não se identificou, afirmou que o movimento teve um aumento de 100%, aproximadamente. “O movimento aumenta muito quando começa a ficar calor, aumenta demais”.

A expectativa do responsável é que o alto movimento se mantenha até o fim do verão. “A gente espera que, a partir de novembro e até março, seja muito movimentado e que seja os nossos melhores meses de faturamento”.

Mesmo assim, é muito difícil fazer planejamento, segundo ele. “É um produto muito sazonal, porque setembro está sendo um mês ótimo pelo calor, mas, se a temperatura cair em outubro, já cai o movimento. A gente espera a alta temperatura até março, mas nem sempre acontece”.

Na Danionelle, localizada na Avenida Mogi das Cruzes, o maior movimento acontece no sábado e domingo. “Com o calor, aumenta bastante, mas principalmente no sábado e no domingo. Comparado aos últimos meses, o aumento dos últimos dias é de cerca de 70%”, explica Jéssica Borghi, responsável pela loja.

Ela conta que é difícil fazer uma previsão, já que o tempo está mudando constantemente. “Geralmente o movimento começa em setembro e outubro, por conta da primavera e verão. Porém, esse ano não tem muito como dizer, está tudo muito bagunçado. Não tivemos inverno, tivemos dias quentes, dias frios. Esperamos que continue assim até o fim do ano, mas dependemos muito do clima”.

Heloísa Campos, que é responsável pela sorveteria Kello Mais, na Rua Baruel, explica que o movimento aumentou pouco no geral, mas nos fins de semanas teve um maior crescimento. “No geral cresceu cerca de 20%, mas nos fins de semanas têm mais movimento”. A expectativa é que o maior movimento fique até “meados de março”.