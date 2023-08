Com apoio da Assistência Social, Suzano prepara eleição do Conselho Tutelar

A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social conferiu apoio para realização das eleições dos novos membros do Conselho Tutelar de Suzano para os próximos quatro anos. A exemplo, na última quarta-feira (23/08), a Comissão Eleitoral do Conselho Tutelar do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CECT-Comdicas) conferiu uma série de orientações acerca da campanha no Espaço dos Conselhos. A reunião em questão envolveu todos os candidatos aptos à eleição, que ocorrerá no dia 1º de outubro (domingo) em todo o território nacional.

A comissão fez o sorteio dos números eleitorais, reforçou as regras da campanha e divulgou as escolas que sediarão o processo eleitoral, tudo para garantir a formação do conselho que, em Suzano, conta com duas sedes. O presidente da CECT-Comdicas e diretor da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Carlos Araújo, explica que, superadas as etapas do edital (inscrição e prova), 18 candidatos restaram e estão aptos a participar da eleição. Destes, os dez mais votados serão os titulares, sendo cinco para cada sede, e os demais, também em ordem decrescente de votos, serão os suplentes.

"A campanha eleitoral será realizada entre os dias 31 de agosto e 29 de setembro, portanto a reunião é importante para direcionar os candidatos para que possamos pontuar regras diversas", comentou. O secretário de Assistência e Desenvolvimento Social, Geraldo Garippo, destacou a importância do trabalho realizado pelo órgão. "O Conselho Tutelar tem como missão representar a sociedade na proteção contra qualquer ação ou omissão do Estado ou os responsáveis legais que resulte na violação ou ameaça de violação dos direitos estabelecidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Muito por isso, a escolha dos representantes é fundamental para o futuro deste público na cidade", ressaltou.